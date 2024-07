Đấu giá áo choàng của Rose trong 'Titanic'

Chiếc áo choàng hồng nhân vật Rose mặc trong cảnh đắm thuyền của "Titanic" ước tính giá từ 125.000 USD - 250.000 USD.

Theo Daily Mail ngày 19/7, đơn vị PropStore sẽ tổ chức đấu giá trang phục của Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet thủ vai) tại phiên trực tuyến Entertainment Memorabilia, dự kiến từ ngày 15 - 18/8.

Ban tổ chức cho biết đây không phải chiếc áo duy nhất Winslet mặc trong cảnh thuyền chìm. Do phục trang phải ngâm trong nước, các nhà sản xuất đã chuẩn bị nhiều bản sao để thay thế.

Trang phục trong phim "Titanic". Ảnh: 20th Century Fox/ PropStore

Bộ áo xuất hiện trong phân đoạn Rose nói chuyện với kỹ sư Thomas Andrew - người thiết kế Titanic - lúc tàu chuẩn bị chìm. Khi đó, Jack đang bị còng tay do là nghi can ăn cắp dây chuyền nạm kim cương xanh. Cảnh Rose vứt áo xuống cầu thang ngập nước trên đường cứu người yêu là lần cuối khán giả thấy áo choàng trên phim.

Cảnh Kate Winslet áo choàng xuất hiện trong phim. Video: 20th Century Fox Trích đoạn Rose nói chuyện với kỹ sư Andrew. Video: 20th Century Fox

Cách đây 5 năm, công ty GWS Auctions bán chiếc áo đầu tiên với giá 270.000 USD. Năm 2023, một bản sao khác được gõ búa 110.400 USD thông qua đơn vị Goldin. Tuy nhiên, trang phục này chưa phải món đồ trong Titanic có giá cao nhất. Tại phiên đấu của Paul Fraser Collectibles năm 2012, một người hâm mộ trả 330.000 USD để mua chiếc váy đỏ Rose mặc khi lần đầu gặp Jack.

Trang tin cho biết áo choàng của Rose là một trong gần 2.000 hiện vật Hollywood được đấu giá sắp tới. Món đồ gây chú ý là mũ cao bồi của Indiana Jones trong phần Temple of Doom (1984), ước tính có giá 500.000 USD.

Phiên đấu cũng chào bán mũ miện Elizabeth Taylor từng đội trong Cleopatra (1963), dây roi trong Wonder Women (2017) và nhiều đạo cụ từ các phim như Star Wars: Return of the Jedi (1983), Forrest Gump (1994), Mr. and Mrs. Smith (2005), James Bond: Skyfall (2012), Captain America: Civil War (2016).

Titanic (1997) do James Cameron đạo diễn, xoay quanh tình yêu của tiểu thư Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet đóng) và chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) - một trong những chuyện tình ấn tượng nhất màn ảnh. Tác phẩm phá vỡ nhiều kỷ lục phòng vé, trở thành phim ăn khách thứ tư mọi thời.

Phương Thảo (theo Daily Mail)