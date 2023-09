Đấu giá 11 biển số siêu đẹp thu về 82 tỷ đồng

11 biển số siêu đẹp đưa ra đấu giá ngày 15/9 đã có chủ nhân, tổng tiền thu về 82,3 tỷ đồng, trong đó riêng biển 51K-888.88 (TP HCM) là 32,34 tỷ đồng.

Chiều 15/9, tại phiên đấu giá đầu tiên, biển số 51K-888.88 (TP HCM) được đánh giá là sôi động nhất khi chỉ chưa đầy 10 phút đã chạm mốc 10 tỷ đồng. Chốt phiên, biển này dành cho người trả giá cao nhất lên đến 32,34 tỷ đồng.

Biển số có mức giá cao thứ hai là 31K-555.55 (Hà Nội) với 14,1 tỷ đồng. Giá cuối cùng của các biển còn lại như sau: 30K-567.89 (Hà Nội) - 13 tỷ đồng; 36A-999.99 (Thanh Hóa) - 7,4 tỷ; 99A-666.66 (Bắc Ninh) - 4,2 tỷ; 98A-666.66 (Bắc Giang) - 3 tỷ; 19K-555.55 (Phú Thọ) - 2,6 tỷ; 65A-399.99 (Cần Thơ) - 2,1 tỷ; 47A-599.99 (Đăk Lăk) - 1,3 tỷ; 43A-799.99 (Đà Nẵng) - 1,1 tỷ; 15K-188.88 (Hải Phòng) - 650 triệu đồng.

Biển số ngũ quý 5 đưa ra đấu giá. Ảnh: Phạm Dự

15 ngày từ khi có thông báo kết quả, người trúng phải thanh toán toàn bộ tiền vào tài khoản chuyên thu số 1410123456789 của Bộ Công an mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình, sau khi trừ 40 triệu đồng đặt cọc trước. Tiền trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Bộ Công an sẽ cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ôtô trúng đấu giá, gửi vào email cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe.

Biển trúng đấu giá chỉ được cấp khi làm thủ tục đăng ký biển số theo quy định của pháp luật về đăng ký xe. Trong 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá, người trúng phải đăng ký ôtô để gắn biển số, trường hợp bất khả kháng thì được gia hạn không quá 6 tháng. Sau thời hạn này mà không nộp tiền trúng đấu giá, biển sẽ được chuyển vào kho và người trúng đấu giá không được hoàn trả đặt cọc.

Người tham gia nhưng không trúng đấu giá sẽ được trả tiền đặt trước 40 triệu đồng trong vòng 3 ngày.

Số tiền đấu giá thu được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Căn cứ nhu cầu kinh phí, Bộ Công an xây dựng dự toán tương ứng với 30% số tiền thu được từ đấu giá biển số xe năm trước đã nộp ngân sách nhà nước để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

>> Danh sách 153.000 biển số sẽ được đấu giá

Việc đấu giá biển ôtô manh nha từ năm 1993 khi Công an TP Hải Phòng báo cáo Bộ Công an xin phép cấp cơ chế quyền sử dụng biển số và có thu phí. Tới năm 2018, công an một số địa phương như Nghệ An, Bình Dương, Sơn La, Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã đề xuất Bộ Công an để nghiên cứu một cơ chế đấu giá biển số xe.

Năm 2021, sau nhiều cuộc thảo luận, Bộ Tài chính xin phép Thủ tướng dừng nghiên cứu đấu giá biển số xe do chưa đủ cơ sở pháp lý. Tháng 11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm đấu giá biển số ôtô, trong đó quy định giá khởi điểm và tiền đặt trước của một biển số đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá 5 triệu đồng.

Theo danh sách do Bộ Công an công bố, hơn 153.000 biển số ở tất cả tỉnh, thành phố sẽ được đưa ra đấu giá trong những lần đầu tiên. Ví dụ, Hà Nội sẽ đưa ra đấu giá biển số của xe 5 chỗ, xe khách, xe tải và xe van, tất cả đều là đầu số 30K. Trong đó hạng mục xe 5 chỗ, có nhiều biển được đánh giá là đẹp như 30K56789; 30K59999; 30K59998; 30K60000; 30K55555; 30K55666; 30K60888...

Người dân có nhu cầu sẽ truy cập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an hoặc trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam để lựa chọn biển số theo nhu cầu, tạo tài khoản, đăng ký tham gia đấu giá.

Phạm Dự