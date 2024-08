Đau đớn khi phát hiện nguyên nhân bạn gái đòi chia tay

Em than thở với bạn thân rằng khi gần gũi tôi không được thỏa mãn.

Tôi và bạn gái yêu nhau gần hai năm, cả hai đều ngoài 30 tuổi nên cũng muốn tìm hiểu, yêu đương nghiêm túc và tính tới chuyện hôn nhân. Gần đây, tôi cảm thấy bạn gái không còn nhiệt tình với mình như trước, cũng không hứng thú thảo luận chuyện tương lai nữa. Tôi thử hỏi xem bạn gái dạo này có gì khó khăn hay xảy ra chuyện gì thì em bảo không có. Tình hình cứ như vậy mà tôi không hiểu vì sao. Tưởng mình đợt này bận rộn, không quan tâm bạn gái nên tôi điều chỉnh lại, dành nhiều thời gian nói chuyện, đưa em đi chơi hơn nhưng mọi chuyện không thay đổi. Rồi em muốn chia tay, lý do là không hợp nhau nhưng tôi níu kéo nên em lại xuôi xuôi.

Hôm rồi, tôi rủ em đi du lịch xa xa vài ngày. Em đồng ý và cũng hứng thú chuẩn bị cho chuyến đi. Trong chuyến đi, một lần khi em đang tắm, tôi thấy điện thoại em báo tin nhắn liên tục nên tò mò nhìn xem (chúng tôi ít khi xem điện thoại của nhau). Hóa ra em đang nói chuyện với cô bạn thân. Em than thở rằng khi gần gũi tôi không được thỏa mãn lắm, thậm chí còn so sánh với người yêu cũ của em. Em bảo nếu cưới tôi có khi sẽ phải chịu cảnh này cả đời và không được hạnh phúc nên muốn chia tay nhưng tôi níu kéo nhiều quá, chưa biết phải lấy lý do gì, nói thẳng sợ tôi tổn thương này kia,... Tôi không đọc tiếp nữa mà bỏ ra khỏi phòng, lặng lẽ đi dọc bờ biển.

Hóa ra đó là nguyên nhân thực sự khiến em muốn rời bỏ tôi. Tôi rất yêu em và tìm đủ mọi cách níu kéo nhưng giờ không biết nên làm gì mới phải. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Tân Duy