Đấu đầu xe tải, người đi xe máy suýt mất mạng

Hà NộiLấn hẳn sang làn ngược chiều để vượt, người phụ nữ đi xe máy loạng choạng ngã ra đường khi xe tải đi tới, hôm 19/10 tại Yên Nghĩa.

Lấn làn vượt ẩu, người đi xe máy ngã vào bánh xe tải Video: Nhung Vũ

Tình huống giao thông: Người phụ nữ điều khiển xe máy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua một ôtô cùng chiều. Đúng lúc này, xe tải ở hướng ngược chiều đi tới khiến người đi xe máy giật mình loạng choạng ngã ra đường. Người đi xe máy ngã giữa hai ôtô, đầu nhao về phía bánh sau xe tải. May mắn nạn nhân thoát nạn trong gang tấc, có thể đứng dậy sau cú ngã.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện tuyệt đối không được vượt ẩu, nhất là các phương tiện nhỏ như xe máy. Khi lấn làn, gặp phương tiện lớn như xe tải chắn hết làn đường, người đi xe máy sẽ rơi vào tình huống nguy cấp, bất ngờ mà không biết làm gì tiếp theo, rất dễ dẫn tới tai nạn thảm khốc.

Nghị định 168/2024 quy định, xe máy lấn làn vượt ẩu bị phạt 4-6 triệu đồng, nếu gây tai nạn mức phạt 10-14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ