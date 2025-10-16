Tôi lo lắng vì hay mất kiểm soát, quát tháo các con mỗi khi đau đầu

Tôi thật sự thấy có lỗi khi để các con thấy một người mẹ thay đổi cảm xúc thất thường.

Tôi 32 tuổi, cuộc sống hiện tại tương đối ổn. Tôi gặp vấn đề duy nhất có lẽ là chứng bệnh đau đầu vận mạch. Khi thời tiết thay đổi là tôi bị đau đầu, buồn nôn, không thể tập trung làm việc hay học hành gì. Cơn đau sẽ qua, nếu tôi chỉ nằm ngủ nghỉ trên giường, sau một đến hai ngày mọi thứ lại bình thường, không cần uống thuốc giảm đau, vì có uống thì tôi cũng nôn hết. Tôi có theo dõi lịch sử bệnh tình, trước có khi hai tuần tôi bị đau đầu một lần, rồi xuống còn một tuần bị đau một lần, nhưng gần đây thì một tuần tôi bị đau đầu đến 2-3 lần. Điều này thật sự gây trở ngại cho tôi trong cuộc sống và công việc.

Mỗi khi bị đau đầu, tôi trở nên mất kiểm soát, hay quát tháo con cái, chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực cho mình. Tôi thật sự thấy có lỗi khi để các con thấy một người mẹ thay đổi cảm xúc thất thường. Các con còn nhỏ, đều dưới 5 tuổi nên chưa hiểu vấn đề, tôi sợ ảnh hưởng đến tâm lý của các con. Tôi muốn học để nâng cao trình độ, nhưng mỗi khi bị đau đầu là tôi không thể làm được gì, không muốn học hay nghĩ gì nữa. Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến tôi chỉ ở mức năng lực trung bình? Có ai bị như vậy hoặc có hiểu biết về vấn đề này xin chia sẻ cho tôi cách khắc phục hoặc cách nào đó để sống chung với nó mà vẫn làm việc được. Tôi xin chân thành cảm ơn.

