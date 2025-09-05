Đau đầu kéo dài do u màng não

TP HCMNgười phụ nữ 73 tuổi đau đầu kéo dài, bác sĩ phát hiện khối u màng não ở vị trí sàn sọ phức tạp, cần phẫu thuật.

Ngày 4/9, BS.CK2 Trương Long Vỹ, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết CT và MRI ghi nhận u màng não thái dương trái kích thước 3,5x5 cm. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ chưa được kiểm soát tốt. Các bác sĩ nhiều chuyên khoa phối hợp điều trị tối ưu trước mổ, trong đó ngưng thuốc chống đông 5 ngày.

Khối u ở não bệnh nhân trước (bên trái) và sau (bên phải) phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kíp mổ sử dụng các thiết bị chuyên sâu cho vi phẫu sọ não như khung cố định đầu Mayo, kính vi phẫu, khoan mài tốc độ cao... Ca mổ kéo dài, gặp khó khăn vì màng cứng dày dính vào hộp sọ. Các bác sĩ đã lấy trọn khối u mà không gây tổn thương các cấu trúc quan trọng xung quanh.

Sau mổ, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức, an thần sâu 48 giờ để bảo vệ chức năng thần kinh. Hiện bà đã hồi phục, tỉnh táo, giao tiếp tốt và tiếp tục theo dõi tại viện.

Con gái bệnh nhân cho biết chỉ nghĩ mẹ đau đầu do tuổi già, không ngờ mắc khối u lớn. "May mắn là bệnh được phát hiện và điều trị kịp thời, mẹ tôi mới hồi phục trở lại", chị nói.

Bác sĩ trong phòng phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Vỹ, đau đầu kéo dài, dai dẳng không phải lúc nào cũng là u não, song nếu kèm các triệu chứng thần kinh như rối loạn thị giác, yếu liệt tay chân, động kinh... thì cần đi khám sớm. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn, tránh để khối u phát triển lớn gây nguy hiểm.

Lê Phương