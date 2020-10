Đau đầu do túi phình động mạch não 'khổng lồ'

Cần ThơBà Lê Thị Nương, 70 tuổi, ở Bạc Liêu, đau đầu thời gian dài, bác sĩ xác định có túi phình động mạch cảnh kích thước 21x32 mm.

Bệnh nhân khám ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 16/9, do đau đầu, tê nửa mặt phải, thị lực kém, điều trị tại bệnh viện địa phương nhiều tháng qua không bớt. Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não, chụp mạch số hóa xóa nền, xác định bệnh nhân có túi phình bóc tách động mạch cảnh trong đoạn xoang hang phải, kích thước khổng lồ chưa vỡ.

Các bác sĩ can thiệp đặt stent chuyển dòng chảy. Sau can thiệp, dòng chảy vào túi phình đã giảm đáng kể, làm giảm đến mức thấp nhất nguy cơ vỡ túi phình mạch máu, cứu sống bệnh nhân.

Ngày 12/10, sức khỏe bệnh nhân chuyển biến tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, giảm tê vùng mặt phải, thị lực cải thiện rõ.

Ảnh chụp túi phình trong động mạch não bệnh nhân. Ảnh: Thanh Phong.

Bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết đây là trường hợp có túi phình kích thước lớn nhất được can thiệp bằng phương pháp đặt stent chuyển dòng chảy thực hiện tại viện, không cần phẫu thuật.

Theo tiến sĩ Hà Tấn Đức, Phó Khoa phụ trách Khoa Đột quỵ, túi phình động mạch não tỷ lệ khá lớn trong các bệnh lý mạch máu não. Tuy nhiên túi phình kích thước hơn 25 mm chỉ chiếm khoảng 0,5% trường hợp. Nếu không can thiệp, nguy cơ vỡ túi phình trong vòng 5 năm là 17,8%. Túi phình vỡ sẽ là "thảm họa" do tỷ lệ tử vong cao 56-86%. Nếu may mắn bệnh nhân còn sống, tỷ lệ tàn tật khoảng 20%.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: Thanh Phong.

Cửu Long