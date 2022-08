Đau đầu 4 năm vì nang mạng nhện trong não

TP HCMNgười phụ nữ 59 tuổi có nang màng nhện ở não trái, chèn ép các vùng bên cạnh gây đau đầu, chóng mặt suốt 4 năm.

Trước đó bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh, cho dùng thuốc điều trị nội khoa và theo dõi kích thước nang. Vài tháng nay, tình trạng đau đầu, chóng mặt xảy ra thường xuyên và trầm trọng hơn, bà đến Bệnh viện Xuyên Á thăm khám.

Ngày 22/8, bác sĩ Trương Thái Dương, Trưởng khoa Sọ não - Cột sống 1, cho biết khối nang màng nhện tăng kích thước nhiều so với trước, chèn ép nhu mô não các vùng lân cận, làm tăng áp lực nội sọ. Đây là nguyên nhân gây ra các cơn đau thường xuyên.

Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật mở sọ, phá nang. Hậu phẫu, người bệnh hết đau đầu, bớt chóng mặt, tay chân vận động tốt và được xuất viện.

Các bác sĩ kiểm tra chức năng vận động cho người bệnh trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nang màng nhện là một nang nước trong não hoặc tủy sống chứa dịch não tủy. Đa số các nang màng nhện có kích thước nhỏ và không gây triệu chứng. Khoảng 5% bệnh nhân có triệu chứng và khi triệu chứng xuất hiện thì thường là do nang phát triển to lên, gây tình trạng chèn ép. Hậu quả là rối loạn chức năng thần kinh, hoặc làm gián đoạn đường lưu thông của dịch não tủy dẫn đến não úng thủy do tắc nghẽn.

Theo bác sĩ Dương, khi nang to, phẫu thuật cắt bỏ nang được cho là cách tốt nhất để trị dứt điểm. Tùy vào kích thước và vị trí nang, các bác sĩ sẽ quyết định thời điểm phẫu thuật. Do đó, bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi có tình trạng đau đầu chóng mặt kéo dài, tái lại nhiều lần cần đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại thần kinh để được thăm khám phát hiện sớm các tổn thương, kịp thời điều trị, tránh những biến chứng nặng nề do bệnh mang lại.

Thư Anh