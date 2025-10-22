Đau bụng kéo dài, phát hiện ung thư lymphoma ruột non

Người đàn ông 63 tuổi đau bụng kéo dài, bác sĩ chẩn đoán ung thư lymphoma ruột non - căn bệnh ít gặp trong hệ tiêu hóa.

Ngày 22/10, BS.CK2 Cao Thị Hồng, Trưởng Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI), Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân đau bụng âm ỉ, ăn uống khó tiêu, đầy hơi và tiêu chảy kéo dài nhiều tuần, sụt 2-3 kg. Ông nghĩ bị rối loạn tiêu hóa thông thường, song uống thuốc không khỏi.

Bác sĩ đánh giá bệnh nhân nhiều dấu hiệu bất thường nên nội soi dạ dày và đại tràng lấy mẫu sinh thiết phát hiện tế bào lympho không điển hình, nghi ngờ ác tính. Xét nghiệm hóa mô miễn dịch xác định bệnh nhân mắc ung thư lymphoma không Hodgkin ruột non. Bác sĩ nhiều chuyên khoa tiêu hóa, huyết học, giải phẫu bệnh cùng hội chẩn, xây dựng phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Y bác sĩ nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Hồng, lymphoma đường ruột là u lympho ác tính ngoài hạch phát triển từ mô lympho trong thành ruột, chiếm khoảng 15-25% ca ung thư ruột non, gần 5% ca ung thư dạ dày và 0,2-1% ung thư đại trực tràng. Hầu hết lymphoma đường tiêu hóa thuộc nhóm không Hodgkin, với tỷ lệ mắc mới toàn cầu khoảng 5,6 ca trên 100.000 dân mỗi năm.

Bệnh xuất hiện chủ yếu ở người trên 60 tuổi, đặc biệt là nam giới. Lymphoma đường ruột thường có các triệu chứng như đau bụng, sụt cân, buồn nôn, tiêu chảy hoặc tiêu phân có máu...

Nội soi và tầm soát sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bệnh lý ác tính đường tiêu hóa. Hướng điều trị thường phụ thuộc vào loại cũng như giai đoạn bệnh, có thể phẫu thuật, hóa trị hoặc xạ trị.

Lê Phương