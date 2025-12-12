Đầu bếp sao Michelin đánh giá cao thịt sạch 3F Plus

Bếp trưởng Michael Bảo Huỳnh cho rằng thịt heo mát G đạt chất lượng cao về hương vị, kết cấu, độ ổn định, đồng thời khơi nguồn cảm hứng sáng tạo trong ẩm thực.

Ẩm thực sử dụng nguyên liệu siêu địa phương (hyper-local) là xu hướng định hình ẩm thực hiện đại. Dinner Incredible - dự án ẩm thực quốc tế do bếp trưởng người Italy Giorgio Diana sáng lập phối hợp tổ chức 100 Flavors nhằm kết nối di sản bản địa với kỹ thuật fine-dining từ các đầu bếp Michelin. Năm 2025, dưới sự kết nối của bếp trưởng Michael Bảo Huỳnh, Việt Nam được lựa chọn làm điểm dừng nhờ nguồn nguyên liệu phong phú và tinh thần sáng tạo bền bỉ.

100 flavors quy tụ 13 đầu bếp sao Michelin với những màn trình diễn ẩm thực từ nguyên liệu Việt Nam. Bếp trưởng Michael Bảo Huỳnh đứng hàng đầu, bên phải. Ảnh: 100 Flavors x Dinner Incredible

Theo đó, ngày 26 và 28/11, hai đêm gala 100 Flavors đã lần lượt diễn ra tại TP HCM và Huế. Tại đây, 13 đầu bếp với tổng cộng 27 sao Michelin đã tổ chức bàn tiệc fine-dining với nguyên liệu Việt Nam.

Tại TP HCM, đêm tiệc "The Ho Chi Minh City Symphony - When Luxury Becomes a Masterpiece" mang phong cách ẩm thực đương đại, trong khi "The Imperial Symphony - Dạ yến Hoàng cung" tại Huế tái hiện sự hòa quyện giữa di sản cố đô và kỹ thuật ẩm thực quốc tế. Dù mang hai sắc thái đối lập, cả hai đều chung điểm nhấn: tôn vinh giá trị nguyên bản của nguyên liệu Việt.

Thịt heo mát G được biến tấu trên bàn tiệc fine-dining. Ảnh: 100 Flavors x Dinner Incredible

Trong hai đêm gala, thịt heo mát G và thịt gà leBoucher được lựa chọn làm nguyên liệu chính cho nhiều món. Bếp trưởng Michael Bảo Huỳnh, một trong 13 đầu bếp Michelin tham dự, nhận định: "Chúng tôi đánh giá cao chất lượng thịt heo mát G và thịt gà leBoucher. Hương vị, kết cấu và độ ổn định của nguyên liệu này tạo cảm hứng sáng tạo ở đẳng cấp ẩm thực cao nhất. Đây là những sản phẩm phù hợp cho cả món truyền thống và các sáng tạo đột phá. Greenfeed Việt Nam đã góp phần nâng tầm buổi tiệc".

Thịt heo mát G có thớ thịt mềm, thơm, vị ngọt tự nhiên. Chất lượng này đến từ quy trình 3F Plus - từ thức ăn chăn nuôi được tuyển chọn, con giống chuẩn quốc tế đến hệ thống trang trại ứng dụng công nghệ cao. Thịt được làm mát 0 - 4°C trong 18 - 20 giờ theo tiêu chuẩn quốc gia, giữ độ mềm và giá trị dinh dưỡng. Công nghệ đóng gói Oxy Fresh giúp giữ màu hồng tự nhiên và hạn chế vi khuẩn, phù hợp cho ẩm thực cao cấp.

Trong mảng thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp phát triển dòng thức ăn cho heo G.Tek với công nghệ xanh, đáp ứng từng giai đoạn sinh trưởng của heo, từ heo con, heo thịt đến heo nái mang thai và nuôi con. Công nghệ này tối ưu dinh dưỡng, giảm chất thải và tăng mức độ an toàn cho người dùng cuối.

Trong dinh dưỡng vật nuôi, Greenfeed nghiên cứu và tối ưu công thức khẩu phần theo từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, dựa trên dữ liệu thu thập trong suốt quá trình sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm ổn định và cân bằng dinh dưỡng. Doanh nghiệp cũng ứng dụng các công nghệ dinh dưỡng mới như chiết xuất thực vật và vi sinh vật có lợi để tăng giá trị dinh dưỡng và giảm phụ thuộc kháng sinh.

Heo thịt được nuôi trong trang trại đạt tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng con giống hợp tác với PIC (Mỹ) với tiềm năng giống 32 con cai sữa/nái/năm. Nhờ đó, heo có thớ thịt đỏ đẹp, đàn hồi, phù hợp khẩu vị người tiêu dùng Việt.

Hệ thống trang trại được vận hành với quy trình an toàn sinh học. Công đoạn giết mổ áp dụng công nghệ châu Âu, kiểm soát theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn thịt minh bạch.

(Nguồn: Greenfeed)