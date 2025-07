Đầu bếp Nhất Hương giành ba huy chương tại cuộc thi bánh quốc tế

MalaysiaChef Phạm Hải Anh đến từ Nhất Hương Academy giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc tại Battle of the Pastry & Bakery Chefs 2025.

Cuộc thi Bánh ngọt và Bánh mỳ quốc tế (Battle of the Pastry & Bakery Chefs 2025) diễn ra từ 18 đến 20/7 tại Penang, ghi nhận chiến thắng xuất sắc của đoàn Việt Nam với 16 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Đoàn còn giành cúp vô địch toàn đoàn.

Đầu bếp đến từ Nhất Hương Academy nhận huy chương tại giải đấu. Ảnh: Nhất Hương Group

Các giảng viên từ Trung tâm dạy nghề bánh Nhất Hương thuộc Nhất Hương Group đóng góp quan trọng vào thành công này. Trong đó, Chef Phạm Hải Anh, giảng viên môn bánh kem và bánh Âu tại Nhất Hương Academy giành ba huy chương. Cụ thể, nữ đầu bếp đoạt huy chương vàng ở hạng mục Modern Stylish Wedding Cake Display (trình bày bánh cưới hiện đại, phong cách nghệ thuật), huy chương bạc ở The Moon Cake Visionary (bánh Trung thu sáng tạo hiện đại) và cùng Phạm Thị Sớm giành thêm huy chương vàng đồng đội tại nội dung Merrylady Dress A 2 Tiers Cake.

Chef Phạm Hải Anh đang sáng tạo bánh cưới. Ảnh: Nhất Hương Group

Chef Hải Anh cho biết ban đầu đến với nghề bánh vì sở thích. Từ những chiếc bánh nhỏ tặng người thân, cô dần nhận ra niềm đam mê thực sự. Quyết định bước ngoặt xuất hiện khi cô đăng ký khóa học chuyên nghiệp tại Nhất Hương, giúp Hải Anh có nền tảng bài bản để biến đam mê thành sự nghiệp. Sau nhiều năm gắn bó, nữ đầu bếp chuyển từ vị trí học viên sang giảng viên, truyền lửa cho người trẻ với triết lý "nghề bánh là sự kết hợp của kỹ thuật và câu chuyện văn hóa".

Trong lần đầu tham gia đấu trường quốc tế, Chef Hải Anh chọn cùng lúc ba nội dung, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ý tưởng, kỹ thuật và sức bền. Ngoài áp lực thời gian, cô phải thích nghi với điều kiện thi quốc tế từ nguyên liệu, thiết bị đến khí hậu. Tuy nhiên, những khó khăn này giúp cô học hỏi và trưởng thành hơn.

Cả ba tác phẩm dự thi của Chef Hải Anh đều thể hiện rõ bản sắc Việt Nam: từ hình ảnh Rồng Phượng trên bánh cưới, họa tiết nón lá và hoa sen đến bộ bánh Trung thu mang hồn Tết đoàn viên.

"Qua tác phẩm dự thi tôi kể câu chuyện Việt Nam, vì mỗi cuộc thi quốc tế không chỉ để phô diễn kỹ thuật, còn là cơ hội giới thiệu văn hóa dân tộc", nữ đầu bếp bộc bạch.

Tác phẩm bánh Trung thu của Chef Hải Anh tại cuộc thi. Ảnh: Nhất Hương Group

Để nữ đầu bếp thỏa sức sáng tạo tại cuộc thi, Nhất Hương Group tài trợ toàn bộ nguyên liệu kem trang trí cho các phần thi của đoàn Việt Nam. Các thí sinh đánh giá cao chất lượng kem của Nhất Hương, đặc biệt là dòng kem Silver với kết cấu mượt, dễ thao tác, độ bền tốt.

Nhất Hương Group là một trong những doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và phân phối nguyên phụ liệu ngành bánh, pha chế. Doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái toàn diện gồm: sản xuất kem và nguyên phụ liệu làm bánh, pha chế; đào tạo nghề bánh - pha chế; chuỗi siêu thị cung cấp nguyên, phụ liệu và dụng cụ cho ngành bánh - pha chế. Đại diện Nhất Hương mong muốn mỗi học viên không chỉ thành thạo kỹ thuật, còn nuôi dưỡng tư duy sáng tạo.

Cuộc thi Battle of the Pastry & Bakery Chefs 2025 quy tụ hơn 400 đầu bếp chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ nhiều quốc gia, dưới sự giám sát chuyên môn của Worldchefs (Hiệp hội Đầu bếp Thế giới). Đoàn Việt Nam năm nay có 15 đầu bếp dự thi, do Chi hội Đầu bếp Sài Gòn (Hiệp hội Du lịch TP HCM) và Liên Chi hội Bánh Việt Nam (Hiệp hội Du lịch Việt Nam) phối hợp tổ chức, dẫn đoàn.

Thanh Thư