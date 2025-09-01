Đầu bếp Gordon Ramsay bị ung thư

Đầu bếp Gordon Ramsay - người sắp được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood - thông báo mắc bệnh ung thư da.

Theo thông tin trang Los Angeles Times đăng ngày 31/8, Gordon Ramsay đã cắt bỏ khối u ở một bên mặt. Trên trang cá nhân, ông chia sẻ bức ảnh sau phẫu thuật, khuyên mọi người nên dùng kem chống nắng để bảo vệ sức khỏe. Nhiều fan chúc ông sớm hồi phục.

NBC cho biết Ramsay mắc bệnh ung thư biểu mô tế bào đáy, một dạng ung thư da. Loại bệnh thường xuất hiện ở những vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời như đầu và cổ.

Chân dung đầu bếp Gordon Ramsay. Ảnh: Reuters

Gordon Ramsay, 59 tuổi, là một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới, chủ nhiều nhà hàng sao Michelin và giám khảo của nhiều chương trình ẩm thực. Ông từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng như Huân chương Hoàng gia Anh năm 2006 nhằm tôn vinh những cống hiến cho ngành ẩm thực Anh, Nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trong ngành khách sạn - nhà hàng Anh năm 2009.

Gordon's Great Escape của Ramsay là series ẩm thực được yêu thích trên nền tảng YouTube. Trong show, ông đến nhiều quốc gia trên thế giới để học hỏi cách nấu các đặc sản địa phương. Tại Việt Nam, ông làm bánh cuốn, học cách ướp thịt vịt, nấu nước lèo bún riêu.

Gordon Ramsay dạy cách tách thịt cua Gordon Ramsay dạy cách tách thịt cua trong show truyền hình thực tế "MasterChef". Video: Fox

Hồi tháng 7, phòng Thương mại Hollywood chọn ra các nghệ sĩ từ năm hạng mục: phim ảnh, truyền hình, sân khấu, thu âm và giải trí thể thao, để vinh danh trên Đại lộ danh vọng Hollywood vào năm sau. Đầu bếp Gordon Ramsay có tên trong mục truyền hình do nổi bật với loạt chương trình ăn khách như MasterChef, Hell's Kitchen và Kitchen Nightmares.