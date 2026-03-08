Đầu bếp Brazil tố Neymar bắt làm việc quá giờ, phục vụ 150 người

BrazilMột đầu bếp kiện Neymar, cho rằng cô phải làm việc tới 16 giờ mỗi ngày để nấu ăn cho cầu thủ này cùng đoàn tùy tùng đông tới 150 người, dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe.

Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Lao động Khu vực số 1, nữ đầu bếp 34 tuổi cáo buộc công việc phục vụ Neymar vượt xa thỏa thuận ban đầu và khiến cô chịu nhiều tổn thương thể chất.

Neymar bị cáo buộc yêu cầu đầu bếp riêng làm việc quá sức. Ảnh: Daily Mail

Sau khoảng thời gian thi đấu cho Al Hilal bị gián đoạn bởi chấn thương gân kheo nghiêm trọng, Neymar trở về quê nhà khoác áo Santos từ tháng 1/2025.

Hiện cầu thủ này sống tại Mangaratiba - đô thị ven biển thuộc bang Rio de Janeiro, nơi anh sở hữu hai biệt thự sang trọng. Nữ đầu bếp được thuê làm việc tại khu nhà chính của Neymar, Casa Hotel Portobello, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026.

Ban đầu, hợp đồng quy định thời gian làm việc từ 7h đến 17h các ngày thứ Hai đến thứ Năm và từ 7h đến 16h vào thứ Sáu. Tuy nhiên, theo đơn kiện được báo Brazil Metropoles dẫn lại hôm 7/3, cô thường phải làm việc tới 23h hoặc nửa đêm và cả cuối tuần.

Ngoài ra, người lao động cho biết nhiều lần phải làm việc xuyên cả giờ nghỉ trưa mà cô được hưởng theo quy định.

Do khối lượng công việc lớn, nữ đầu bếp cho biết cô phải thường xuyên khiêng các khối thịt nặng khoảng 10 kg, mang nhiều túi thực phẩm nặng từ siêu thị và đứng suốt nhiều giờ trong bếp. Hệ quả là cô bị đau lưng và viêm hông.

Trong thời gian làm việc, cô nhận mức lương khoảng 1.400 USD. Người phụ nữ hiện yêu cầu bồi thường hơn 50.000 USD, bao gồm trợ cấp thôi việc, tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ giải lao, chi phí y tế và các khoản bồi thường khác.

Ngoài Neymar, đơn kiện cũng nêu tên một bên trung gian - đơn vị đã thuê cô làm việc cho siêu sao của Santos - với tư cách bị đơn.

Theo truyền thông Brazil, Neymar kiếm khoảng 15,8 triệu USD mùa 2025-2026 theo hợp đồng với Santos, trong đó anh được chia lợi nhuận từ các khoản tài trợ và đầu tư liên quan đến việc trở lại đội bóng thời niên thiếu. Tiền đạo 34 tuổi nhiều lần khẳng định đang nỗ lực tìm suất dự World Cup 2026 và để ngỏ khả năng giải nghệ vào cuối năm.

Hồng Duy (theo Daily Mail)