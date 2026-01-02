Dấu ấn y tế TP HCM giai đoạn siêu đô thị

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính bản lề của ngành y tế TP HCM, khi hệ thống vận hành trên quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân và nhiều bước tiến y khoa chuyên sâu.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng, sự mở rộng không gian đô thị sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ 1/7/2025 đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình tổ chức, quản trị và cung ứng dịch vụ y tế. Trên nền tảng đó, thành phố chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, nhằm phân bổ nguồn lực hợp lý, giảm tải tuyến cuối và rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ cho người dân.

Một trong những dấu ấn lớn nhất là cấu trúc lại y tế cơ sở, với việc thành lập 168 trạm y tế xã, phường trực thuộc UBND cấp xã, chính thức vận hành từ ngày 1/1/2026. Các trạm y tế được xác định là "điểm chạm y tế đầu tiên", cung cấp trọn gói dịch vụ từ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi đến giám sát dịch bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng theo hộ gia đình.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cơ sở 2. Ảnh: Quỳnh Trần

Song song đó, ngành y tế TP HCM lần đầu đảm trách toàn diện lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội, đưa chăm sóc sức khỏe trở thành trụ cột trong bảo vệ nhóm yếu thế. Mô hình bệnh viện công lập hỗ trợ trực tiếp các trung tâm bảo trợ xã hội, triển khai khám chữa bệnh BHYT tại chỗ cho người cao tuổi, người khuyết tật và người bệnh mạn tính được xem là bước tiến quan trọng về công bằng y tế và phát triển đô thị nhân văn.

Năm 2025 cũng ghi dấu năng lực kiểm soát dịch bệnh chủ động và hiệu quả, khi TP HCM khống chế và công bố hết dịch sởi sau chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, huy động đồng loạt hệ thống y tế công - tư, đạt độ bao phủ gần tuyệt đối, tạo lá chắn miễn dịch cộng đồng bền vững.

Ở lĩnh vực chuyên sâu, TP HCM tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm y tế kỹ thuật cao với hàng loạt kỹ thuật tiệm cận chuẩn mực quốc tế, nổi bật là thông tim can thiệp bào thai, E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động, hay nối lại bàn tay bị đứt lìa sau thời gian "nuôi tạm" ở chân. Những ca can thiệp này không chỉ cứu sống người bệnh mà còn đánh dấu bước trưởng thành về năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế thành phố.

Chiến lược đưa dịch vụ y tế chất lượng cao ra vùng xa được hiện thực hóa bằng chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo và việc Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động. Nhờ đó, nhiều ca bệnh nặng, cấp cứu, phẫu thuật trước đây buộc phải chuyển vào đất liền nay đã được xử trí kịp thời tại chỗ.

Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức - một trong những bệnh viện cửa ngõ thành phố với cơ sở mới khang trang, hiện đại đi vào hoạt động tháng 4/2025. Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Cùng với đó, hàng loạt công trình y tế trọng điểm tại các cửa ngõ thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giảm tải khu vực trung tâm và nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng ven. Lĩnh vực đào tạo - nghiên cứu cũng có bước tiến mới với mô hình "campus y tế" tại Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên. Chuyển đổi số toàn diện cũng trở thành trụ cột phát triển, với bệnh án điện tử triển khai tại gần như toàn bộ cơ sở y tế, hình thành kho dữ liệu y tế dùng chung, tăng cường ứng dụng AI trong quản trị, giám sát và phục vụ người dân.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn về hoàn thiện thể chế, khi HĐND TP HCM thông qua 25 nghị quyết liên quan đến y tế và an sinh xã hội, tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hệ thống y tế trong bối cảnh siêu đô thị mở rộng.

"Những dấu ấn trên cho thấy ngành y tế TP HCM không chỉ mở rộng về quy mô, mà đang chuyển mình về chất lượng, quản trị và tính bao trùm", người đứng đầu Sở Y tế nói, thêm rằng những điều này đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới của một siêu đô thị hơn 14 triệu dân, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách y tế.

Lê Phương