Dấu ấn Vingroup năm 2025









VinFast coi 2025 là một năm đại thắng khi doanh số dự kiến đạt gần 200.000 xe trên toàn cầu. Trong đó, riêng tại thị trường Việt Nam, thương hiệu chiếm khoảng 30% thị phần cả nước, với hơn 170.000 xe bàn giao. Con số này cao gấp 2-3 lần vị trí hãng xe xếp tiếp sau. Trong năm, hãng xe này liên tiếp ra mắt 6 mẫu ôtô điện mới. MPV 7 chỗ Limo Green trở thành xe bán chạy hàng đầu phân khúc. Trong đó, Lạc Hồng, thương hiệu xe siêu sang đầu tiên của Việt Nam, gây ấn tượng với mẫu SUV Lạc Hồng 900 LX, bao gồm phiên bản chống đạn. Song hành với sản phẩm chất lượng, hệ sinh thái hậu mãi cũng được cập nhật liên tục. VinFast thiết lập kỷ lục mới với gần 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, nhiều hơn 3-4 lần so với các thương hiệu lâu đời nhất tại Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin dài hạn của người tiêu dùng. Ở mảng xe máy điện, thương hiệu thống lĩnh thị phần với doanh số cao kỷ lục; xe buýt điện cũng được nhiều doanh nghiệp vận tải lớn lựa chọn, từng bước xanh hóa giao thông công cộng tại Hà Nội và TP HCM. "Những con số này cho thấy xu hướng chuyển đổi xanh đang tăng tốc, với VinFast giữ vai trò dẫn dắt", đại diện tập đoàn khẳng định.

Vingroup tích cực hưởng ứng bốn Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, tập đoàn này mở rộng thêm hai trụ cột mới, gồm: hạ tầng và năng lượng xanh, những lĩnh vực then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quốc gia. Ở lĩnh vực hạ tầng, VinSpeed sẽ triển khai hai tuyến đường sắt tốc độ cao, gồm: Bến Thành - Cần Giờ (TP HCM) và Hà Nội - Quảng Ninh. Trong khi đó, VinEnergo khởi công chuỗi dự án năng lượng sạch tại Hải Phòng, Hà Tĩnh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero vào năm 2050. 2025 cũng là năm Vingroup triển khai số lượng dự án lớn nhất từ trước đến nay, với 18 dự án mới được khởi công, động thổ và ra mắt. Từ đó, Vingroup góp phần hiện thực hóa "bộ tứ trụ cột", kiến tạo nền tảng phát triển bền vững và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Trên thị trường chứng khoán, Vingroup sở hữu đồng thời bốn mã niêm yết: VIC, VHM, VRE và VPL. Trong đó, VIC trở thành hiện tượng của năm khi liên tục thiết lập các đỉnh giá mới. Đến cuối tháng 12, giá trị cổ phiếu VIC tăng gấp 8 lần so với đầu năm, đưa vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, tổng tài sản Vingroup sở hữu cũng tăng lên hơn 1 triệu tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt mức này. Đà tăng trưởng này giúp tài sản ròng của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cán mốc 30 tỷ USD, xếp hạng 71 danh sách người giàu nhất thế giới (tại ngày 23/12). Cổ phiếu VIC liên tục thiết lập kỷ lục cũng phần nào phản ánh niềm tin của thị trường vào chiến lược dài hạn của tập đoàn trong các lĩnh vực mang tính động lực quốc gia như hạ tầng, công nghiệp - công nghệ, phát triển đô thị và năng lượng xanh.

Năm 2025 cũng là năm bứt phá trong lịch sử 17 năm của Vinhomes, khi doanh nghiệp khởi công và ra mắt 13 dự án với tổng quy mô hơn 20.000 ha. Trong đó, dấu ấn nổi bật là Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM), siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam, ứng viên chính thức của bình chọn toàn cầu "7 Kỳ quan đô thị tương lai"; cùng Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) với quy mô hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư 925.000 tỷ đồng, siêu đô thị lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Trong năm, Vinhomes trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản của năm khu vực Đông Nam Á" tại DOT Property Southeast Asia Awards 2025, khẳng định vị thế trong định hình chuẩn mực đô thị mới của khu vực.

Năm nay, Vingroup đóng góp cho đất nước nhiều công trình mang tính biểu tượng, nổi bật là Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Với quy mô hơn 90 ha, VEC là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong top 10 thế giới. Công trình được hoàn thành chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ 15 tháng. Sở hữu quy mô vượt trội, hạ tầng hiện đại và năng lực vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế, trung tâm đáp ứng yêu cầu của các sự kiện lớn, góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ kinh tế Expo toàn cầu. Ngày 19/12, Vingroup tiếp tục khởi công Sân vận động Trống Đồng đạt chuẩn FIFA. Sân xây dựng trên diện tích 73,3 ha, lấy cảm hứng từ Trống Đồng Đông Sơn. Khi hoàn thành, công trình dự kiến sở hữu hai kỷ lục: Sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa tới 135 nghìn chỗ ngồi và Sân vận động có mái che đóng mở lớn nhất thế giới. Đây có thể là điểm đến của các sự kiện thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới, như ASIAD, Olympic và World Cup. Tập đoàn hướng tới xây dựng Sân vận đồng Trống Đồng như một biểu tượng quốc gia mới, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ thể thao, văn hóa châu lục và thế giới.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm: Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" từ ngày 28/8 đến ngày 15/9 trở thành điểm đến nổi bật. Với vai trò đồng tổ chức và "chủ nhà", Vingroup tạo nên sự kiện trưng bày có quy mô lớn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Đằng sau thành công ấy là bộ máy vận hành khổng lồ với gần 400 đơn vị thi công, hơn 31.300 nhân sự tham gia hỗ trợ. Nhờ đó, trong 19 ngày mở cửa, triển lãm vận hành trơn tru, thu hút tới hơn 10 triệu lượt khách trong nước và quốc tế; cao điểm có ngày đón gần 1,3 triệu lượt người.

Trong hai đợt mưa lũ, thông qua Quỹ Thiện Tâm, Vingroup đóng góp tới 1.000 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại bởi thiên tai. Lũy kế từ khi thành lập, tập đoàn này dành gần 32.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh - nhân đạo, hỗ trợ hơn 10 triệu người tại 34 tỉnh, thành. Với những nỗ lực này, Quỹ Thiện Tâm được trao Huân chương Lao động hạng Nhất; Giải thưởng ASEAN về "Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo"; được vinh danh ở hạng mục cao nhất của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025. Bên cạnh công tác thiện nguyện, Vingroup còn tích cực triển khai các hoạt động về ESG. Bằng nguồn lực và lợi thế về hệ sinh thái, tập đoàn đã tích cực hỗ trợ các tỉnh, thành nghiên cứu, xây dựng chiến lược, thiết lập các mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động để triển khai các dự án Chuyển đổi xanh - Tăng trưởng xanh cho địa phương, góp phần cùng Chính phủ đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu Net Zero 2050. Ngoài ra, ngày 24/12, Vingroup ra mắt Vin Nexus Center, mô hình giáo dục phi lợi nhuận chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập như tự kỷ, tăng động giảm chú ý (ADHD)... Mảnh ghép mới trong hệ sinh thái giáo dục của Vingroup sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục và tạo cơ hội phát triển công bằng cho mọi trẻ em.

Sau 5 mùa giải, giải thưởng VinFuture đã vươn tầm trở thành một trong những giải thưởng khoa học - công nghệ uy tín thế giới với 6.132 đề cử từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, tôn vinh 48 nhà khoa học kiệt xuất. Nhiều nhà khoa học đạt giải VinFuture đã tiếp tục giành Nobel. Với những công trình được vinh danh đang tạo ra tác động sâu rộng, góp phần định hình tương lai của nhân loại, VinFuture góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến cho giới khoa học toàn cầu, khẳng định năng lực đóng góp tri thức của một quốc gia đang phát triển. Đại diện Vingroup chia sẻ, hành trình 5 năm của VinFuture chứng minh một quốc gia đang phát triển như Việt Nam có thể đặt mình vào trung tâm của bản đồ khoa học thế giới bằng niềm tin, sự đầu tư và tinh thần bền bỉ phụng sự con người.

Năm 2025 là cột mốc Vingroup ghi tên Việt Nam lên bản đồ công nghiệp robot hình người toàn cầu với các sản phẩm robot có thể trình diễn của VinMotion và VinRobotics. Không chỉ ra mắt tại Việt Nam, các công ty robot của Vingroup có tầm nhìn hướng ra toàn cầu, đáp ứng nhu cầu lớn và tiêu chuẩn cao của thế giới. Bước tiến đầu tiên trong hành trình đó sẽ diễn ra tại CES 2026, triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất hành tinh. Tại đây, VinMotion dự kiến sẽ trình làng thế hệ robot thứ hai. Sự xuất hiện của thế hệ robot hình người "make in Vietnam" đầu tiên có thể mở ra cơ hội ứng dụng rộng lớn trong dịch vụ, y tế, công nghiệp và các môi trường làm việc khắc nghiệt. Đồng thời, qua đó, tập đoàn thể hiện tinh thần hưởng ứng Nghị quyết 57 về đột phá khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.