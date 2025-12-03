Dấu ấn Việt Nam tại sân chơi robot quốc tế

Năm 2025, nhiều đội tuyển trẻ Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Global Robotics Games và World Robot Olympiad, khẳng định năng lực và sự tự tin của học sinh trong nước.

Năm 2025 ghi dấu sự bứt phá của học sinh Việt tại hai cuộc thi robot lớn nhất thế giới. 20 đội tranh tài tại Global Robotics Games (GRG) và 15 đội dự World Robot Olympiad (WRO) đã mang về loạt thứ hạng cao, thể hiện khả năng lập trình, tư duy STEM và tinh thần thi đấu quốc tế của các em.

WRO 2025 quy tụ hơn 500 đội thi đến từ hơn 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: BTC Robotacon

Tại WRO 2025 tổ chức ở Singapore từ ngày 26 đến 28/11, hơn 500 đội từ 95 quốc gia tham dự. Sự kiện được đánh giá có mức độ cạnh tranh cao. Trong nhóm 14–19 tuổi bảng Robo Mission, đội HSRL-B3-02 (Bùi Quốc Cường và Đoàn Đức Hiệp đến từ Hung STEM Robotics Lab) vào top 5 thế giới trên tổng số 95 đội tham gia . Ở nhóm 8–12 tuổi, đội WSHN.MT2.HSRL 01 đạt top 8 trên tổng số 96 đội tham gia; còn ở nhóm 11–15 tuổi, đội HSRL-B2-04 giữ vị trí top 8 trên tổng số 112 đội tham gia.

Ở bảng Future Innovator, đội Hyper đạt Top 9 trên tổng số 31 đội thi với dự án robot hướng tới giải pháp cho các vấn đề đời sống. Chủ đề chung của WRO năm nay - "The future of robots", khuyến khích thí sinh ứng dụng AI, tự động hóa và công nghệ không gian để giải quyết các thách thức toàn cầu. Trước khi góp mặt tại chung kết Singapore, các đội Việt Nam phải vượt vòng tuyển chọn cấp trường, khu vực và quốc gia vào tháng 8.

HSRL-B3-02 (Bùi Quốc Cường và Đoàn Đức Hiệp đến từ Hung STEM Robotics Lab) vào top 5 thế giới. Ảnh: BTC Robotacon

Trước đó, tại GRG 2025 diễn ra ngày 17/11 ở Singapore với gần 100 đội tham dự, Việt Nam tiếp tục có thành tích nổi bật. Đội NS Pluto (Nguyễn Minh Khôi - Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội, Nguyễn Hoàng Minh - Trường Tiểu học Nguyễn Siêu) giành chức Vô địch bảng MRI. Đội Rex-T đạt giải Nhì và Kid Engineer 01 giành giải Ba cùng bảng đấu.

Với nhiều học sinh, thi đấu quốc tế là cơ hội để cọ xát và nhìn thấy việc học STEM có thể tạo ra sản phẩm hữu ích. Đại diện các đội cho biết thành tích đạt được giúp các em tự tin hơn, tiếp tục theo đuổi các dự án robot gắn với đời sống.

Đội NS Pluto (Nguyễn Minh Khôi - Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội, Nguyễn Hoàng Minh - Trường Tiểu học Nguyễn Siêu) giành chức vô địch bảng MRI. Ảnh: BTC Robotacon

Các đội tuyển Việt Nam dự GRG và WRO 2025 nhận được sự đồng hành của Vinamilk. Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing, đánh giá các thí sinh mang tinh thần cầu tiến và tư duy công nghệ rõ rệt. "Làm chủ công nghệ là kỹ năng quan trọng của công dân toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình vươn ra thế giới", ông chia sẻ.

Robotacon - hệ thống giải đấu STEM robotics tại Việt Nam, là nền tảng phát hiện và nuôi dưỡng tài năng nhí từ 6 tuổi. Các sân chơi này giúp học sinh rèn tư duy lập trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và trao cơ hội giao lưu quốc tế, tạo động lực để nhiều em tiếp tục theo đuổi con đường khoa học - công nghệ trong tương lai.

(Nguồn: Vinamilk)