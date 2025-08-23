Dấu ấn văn hóa Việt xuyên suốt đêm nhạc '8Wonder: Moments of Wonder'

Điểm nhấn giữa chương trình, ca sĩ GenZ Tlinh xuất hiện trên sân khấu, cùng J Balvin làm mới ca khúc I like it. Ngay sau màn trình diễn, khán đài 8Wonder bùng nổ khi Quốc kỳ Việt Nam và Colombia tung bay trên sân khấu. Theo ban tổ chức, đây cũng là cách nghệ sĩ năm châu gửi lời chúc mừng đến Việt Nam dịp đặc biệt này.
Hình ảnh hai lá cờ trên sân khấu thể hiện thông điệp "nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu". Tại chương trình, âm nhạc Việt được thử nghiệm, phá cách và hòa quyện cùng tinh hoa của nghệ sĩ quốc tế, mang đến những kết hợp tiên phong cho thị trường.
"Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam xuyên suốt các màn trình diễn thể hiện ý nghĩa đặc biệt vào thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9", ban tổ chức nhấn mạnh.
8Wonder Summer 2025 mang chủ đề "Moments of Wonder" - điều diệu kỳ trong từng khoảnh khắc. Đạo diễn chương trình Blone Nguyễn tiết lộ đêm nhạc xây dựng một hành trình cảm xúc xuyên suốt, từ quá khứ hào hùng, qua hiện tại sống động, đến tương lai đầy kỳ vọng. Tất cả được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh đậm tính nghệ thuật, tại một địa điểm mang dấu ấn lịch sử đặc biệt.
"Chúng tôi không chỉ mang văn hóa Việt ra thế giới, chúng tôi muốn mang thế giới đến để lắng nghe Việt Nam", đạo diễn nói.
Xuyên suốt cả sự kiện, nhiều hình ảnh, dấu ấn văn hóa truyền thống của Việt Nam được xuất hiện trên sân khấu, trong những ca khúc đậm sự tự hào dân tộc.
Những hình ảnh visual key art đậm chất dân tộc xuất hiện trên màn hình lớn như núi Tản, Lạc Long Quân, mái đình, rồng thần... tạo điểm nhấn cho các tiết mục, bổ trợ cho phần trình diễn của ca sĩ.
Hòa Minzy xuất hiện trên sân khấu với trang phục đậm truyền thống, biểu diễn Bắc Bling - ca khúc tôn vinh quê hương cô. Cô cũng hát một câu mở đầu của bài hát Nỗi đau giữa hòa bình - dự án vừa ra mắt hôm 22/8, tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng.
Nữ ca sĩ còn biểu diễn cùng 200 em nhỏ trong trang phục cờ đỏ sao vàng ở phần cuối tiết mục. Khi nhạc dừng, nữ ca sĩ cùng các em tạo dáng, lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa, gắn với sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 sắp tới.
Soobin cũng tôn vinh tinh thần dân tộc Việt Nam trong đêm nhạc với những ca khúc Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền và Trống cơm. Ngay khi những đoạn điệp khúc bài hát Người Việt vang lên với những âm thanh "Người Việt, người Việt, người Việt. Hào kiệt, hào kiệt, hào kiệt", hàng vạn khán giả phía dưới ngay lập tức hát theo.
Khoảnh khắc anh biểu diễn cùng đàn bầu trước 50.000 khán giả là cách Soobin mang âm nhạc truyền thống Việt Nam đến một đại nhạc hội quốc tế, trình diễn cùng những nghệ sĩ nước ngoài đình đám.
Các nghệ sĩ quốc tế đến từ năm châu cũng liên tục bày tỏ tình cảm dành cho Việt Nam. Họ hô vang "Việt Nam", "I love Việt Nam", "cảm ơn các bạn" và thích thú trước sự ủng hộ của fan Việt.
Đêm nhạc đã diễn ra với tinh thần mà ban tổ chức mong đợi "tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa; đưa văn hóa Việt vươn ra thế giới".
Khán giả hạnh phúc khi nhận được tình cảm của dàn sao quốc tế dành cho Việt Nam. Đêm nhạc 8Wonder: Moments of Wonder đã kết nối được âm nhạc Việt Nam với toàn cầu, ca sĩ Việt có thể sánh vai, song ca cùng nghệ sĩ quốc tế cũng thể hiện dấu ấn của nền âm nhạc nội địa.
Theo Vingroup - đơn vị tổ chức chương trình, sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực.
Yên Chi
Ảnh: Tùng Đinh