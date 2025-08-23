Dấu ấn văn hóa Việt xuyên suốt đêm nhạc '8Wonder: Moments of Wonder'

Điểm nhấn giữa chương trình, ca sĩ GenZ Tlinh xuất hiện trên sân khấu, cùng J Balvin làm mới ca khúc I like it. Ngay sau màn trình diễn, khán đài 8Wonder bùng nổ khi Quốc kỳ Việt Nam và Colombia tung bay trên sân khấu. Theo ban tổ chức, đây cũng là cách nghệ sĩ năm châu gửi lời chúc mừng đến Việt Nam dịp đặc biệt này.

Hình ảnh hai lá cờ trên sân khấu thể hiện thông điệp "nhịp điệu Việt trở thành kỳ quan toàn cầu". Tại chương trình, âm nhạc Việt được thử nghiệm, phá cách và hòa quyện cùng tinh hoa của nghệ sĩ quốc tế, mang đến những kết hợp tiên phong cho thị trường.

"Hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam xuyên suốt các màn trình diễn thể hiện ý nghĩa đặc biệt vào thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9", ban tổ chức nhấn mạnh.