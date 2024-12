Dấu ấn văn hóa Việt tại Mỹ Latin và Trung Đông

Chương trình "Ngày Việt Nam ở nước ngoài" diễn ra tại Brazil ngày 15-17/11, ở Arab Saudi kết thúc hôm 15/12, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân sở tại.

"Ngày Việt Nam ở nước ngoài" là sự kiện quảng bá quốc gia thường niên được tổ chức từ năm 2010. Đến nay, chương trình có mặt tại 20 quốc gia, với mục tiêu giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, cũng như tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết giữa nhân dân các nước với Việt Nam.

Các nghệ sĩ tham dự "Ngày Việt Nam ở nước ngoài 2024" tại Brazil và Arab Saudi. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong năm nay, chương trình diễn ra tại thành phố Rio de Janeiro nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ Việt Nam - Brazil, và thủ đô Riyadh của Arab Saudi nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tại chuỗi sự kiện này, sức hút của văn hóa Việt được thể hiện qua hoạt động như nặn tò he cho trẻ em, thưởng thức ẩm thực Việt Nam hay làm đồ trang sức sơn mài. Ông Hoàng Hữu Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO chia sẻ, người dân địa phương cảm nhận được nét đẹp của văn hóa Việt qua những trải nghiệm này.

Sân khấu rối nước trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại không gian văn hóa Việt Nam, công chúng Brazil và Arab Saudi được giới thiệu tổ hợp trưng bày và trải nghiệm văn hóa đặc sắc với nhiều hoạt động tiêu biểu. Trong đó, triển lãm ảnh kỷ niệm quan hệ ngoại giao tái hiện chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và hai quốc gia này là điểm nhấn đặc biệt. Các triển lãm như "Tinh hoa văn hóa Việt Nam" và "Các di sản thế giới tại Việt Nam" cũng góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước tươi đẹp, giàu sức sống.

Không gian còn tái hiện đời sống người Việt thông qua các hoạt động tương tác như mặc thử trang phục cung đình triều Nguyễn hay trải nghiệm nghệ thuật nặn tò he, tranh Đông Hồ. Nghệ sĩ tò he Đặng Đình Thường bày tỏ niềm vui khi thấy cả trẻ em lẫn người lớn hào hứng tham gia hoạt động nặn tò he này.

Người dân Brazil thử trang phục cung đình triều Nguyễn. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đặc biệt, tại Brazil - quốc gia nổi tiếng với cà phê Arabica, chương trình đã giới thiệu cà phê Robusta của Việt Nam cùng góc phố cổ Hà Nội để mang lại không gian văn hóa gần gũi cho người dân địa phương. Sân khấu thủy đình cùng tiết mục múa rối nước đặc sắc là điểm nhấn sự kiện tại đây. Nghệ sĩ Phan Thanh Liêm chia sẻ ông rất xúc động khi thấy khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục này.

Người dân Arab Saudi bị chinh phục bởi tinh hoa ẩm thực Việt Nam khi các món ăn như phở bò hầm thảo mộc hay gỏi cuốn thịt gà được làm mới theo văn hóa Halal. Chương trình phục vụ hàng trăm suất ăn cho thực khách chỉ sau hai giờ khai mạc. Syssy, một bạn trẻ từ Zimbabwe làm việc tại Arab Saudi, bày tỏ sự thích thú với cách bài trí đậm chất Việt cùng âm nhạc và ẩm thực đặc trưng.

Bạn bè quốc tế trải nghiệm nặn tò he. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bà Lê Thị Hồng Vân, Vụ trưởng Vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO cho biết, chương trình với chủ đề "Hội tụ tinh hoa ngàn năm văn hóa - Vươn mình trong kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng" nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

"Ngày Việt Nam ở nước ngoài" không chỉ quảng bá văn hóa, còn tạo nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị cũng như thúc đẩy giao lưu kinh tế và chính trị giữa các quốc gia. Thành công tại Brazil và Arab Saudi minh chứng sức sống và khát vọng vươn xa của văn hóa Việt trên trường quốc tế.

Theo bà Vân, hành trình sẽ tiếp tục mở ra những sáng kiến mới để đưa tinh hoa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Thanh Thư