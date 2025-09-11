Dấu ấn Trung Nguyên Legend tại triển lãm A80

Với mong muốn góp phần "nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam, không chỉ là một thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo", không gian của Trung Nguyên Legend giới thiệu nhiều trải nghiệm cà phê. Tại đây, hàng nghìn khách tham quan trong nước và quốc tế được thưởng thức những ly cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend, các màn trình diễn nghệ thuật ba nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền. Trong đó, Cà phê Thiền là "sản phẩm cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật" do Trung Nguyên Legend sáng tạo nhằm nâng tầm thưởng lãm văn hóa cà phê Việt Nam đóng góp cho văn hóa cà phê toàn cầu, tạo sức hút đặc biệt.