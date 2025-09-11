Dấu ấn Trung Nguyên Legend tại triển lãm A80

Tham gia triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Trung Nguyên Legend góp mặt tại khu vực "Khởi nghiệp kiến quốc". Không gian Trung Nguyên Legend có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh dải đất hình chữ S cùng điểm nhấn là những vòng tròn ánh sáng vươn cao, tượng trưng cho khát vọng phát triển bền vững của ngành cà phê Việt Nam. Các khu vực Năng lượng, Tỉnh thức, Khởi nghiệp kiến quốc, Kỷ nguyên vươn mình... giới thiệu hệ sinh thái cà phê toàn diện, giàu bản sắc mà tập đoàn này đã sáng tạo trong 29 năm qua nhằm đưa cà phê Việt Nam chinh phục toàn cầu.
Với mong muốn góp phần "nâng cao giá trị ngành cà phê Việt Nam, không chỉ là một thức uống thông thường mà ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo", không gian của Trung Nguyên Legend giới thiệu nhiều trải nghiệm cà phê. Tại đây, hàng nghìn khách tham quan trong nước và quốc tế được thưởng thức những ly cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend, các màn trình diễn nghệ thuật ba nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền. Trong đó, Cà phê Thiền là "sản phẩm cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật" do Trung Nguyên Legend sáng tạo nhằm nâng tầm thưởng lãm văn hóa cà phê Việt Nam đóng góp cho văn hóa cà phê toàn cầu, tạo sức hút đặc biệt.
Trong không gian Trung Nguyên Legend, talkshow "Cà phê Đạo - Một nghệ thuật sống" diễn ra ngày 2/9 với sự tham gia của nghệ sĩ Izara Thiên Nga, Hoa khôi Anh Thy lan tỏa năng lượng tích cực, kết nối cà phê và nghệ thuật sống. Izara Thiên Nga và Anh Thy cùng chia sẻ về những nỗ lực trong công việc, cuộc sống, sự cân bằng của bản thân, cũng như lan tỏa năng lượng tích cực từ lối sống cà phê - lối sống tỉnh thức đến cộng đồng. Màn biểu diễn violin ngay tại sự kiện của nghệ sĩ Izara Thiên Nga góp phần làm nổi bật sự kết nối giữa cà phê - nghệ thuật - khát vọng sống đẹp.
Nghệ sĩ Izara Thiên Nga và hoa khôi Anh Thy cùng trải nghiệm hệ sinh thái cà phê chuyên biệt, giàu bản sắc của mô hình Trung Nguyên E-Coffee. Mô hình này từng được CNN đánh giá là "đại diện một phần tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam". Tại triển lãm A80, mô hình Trung Nguyên E-Coffee được khách tham quan yêu thích bởi tính chuyên biệt và truyền cảm hứng khởi nghiệp thành công cho cộng đồng.
Trong khuôn khổ triển lãm, tập đoàn Trung Nguyên Legend còn đồng hành UBND tỉnh Đăk Lăk tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Tri thức trồng và chế biến cà phê Đăk Lăk". Hoa hậu Việt Nam, Đại sứ Du lịch tỉnh Đăk Lăk Hà Trúc Linh cùng các đại biểu khám phá hệ sinh thái Trung Nguyên Legend xây dựng tại Đăk Lăk, góp phần đưa Đăk Lăk trở thành "Điểm đến của cà phê thế giới" như Thành phố Cà phê, Tour Cà phê Thiền, Coffee Tour, Bảo tàng Thế giới Cà phê...
Tại triển lãm, Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa năng lượng tri thức, tinh thần phụng sự cộng đồng, và trao tặng sách từ Tủ sách Nền tảng đổi đời. Hoạt động được doanh nghiệp triển khai suốt gần 15 năm qua. Theo đó, hàng nghìn cuốn sách quý trong tủ sách đã được ký tặng bởi các hoa hậu, nghệ sĩ, người đẹp Việt Nam như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, diễn viên Lương Thanh (ngoài cùng bên phải trong ảnh), Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy, Người đẹp Nhân ái Nguyễn Ngọc Mai, Top 5 Hoa hậu Việt Nam Hồ Ngọc Phương Linh và Hoa khôi Thanh lịch Vũ Như Quỳnh.
Talkshow "Khát vọng tuổi trẻ - Khởi nghiệp kiến quốc" với sự đồng hành của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chiều 30/8 mang đến không khí sôi động, thu hút đông đảo khách tham quan, học sinh, sinh viên đến tham gia, trò chuyện. Trong buổi giao lưu, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ về hành trình phát triển của bản thân, khát vọng xây dựng đất nước, truyền cảm hứng về một thế hệ thanh niên Việt Nam giàu hoài bão, lý tưởng sống, tinh thần cống hiến.
Top 5 Hoa hậu Việt Nam Ngọc Mai, Phương Linh, diễn viên Lương Thanh, Hoa hậu Thể thao Thu Thủy và Hoa khôi Như Quỳnh (từ trái qua phải) đồng hành cùng Trung Nguyên Legend lan tỏa năng lượng tỉnh thức, sáng tạo đến đông đảo khách tham quan, bạn trẻ tại triển lãm A80.
Với không gian văn hóa cà phê và loạt hoạt động, Trung Nguyên Legend tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam đồng thời cam kết trong hành trình "đưa cà phê, văn hóa cà phê Việt Nam tạo dựng vị thế trên bản đồ thế giới", đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.
Diệp Chi
Ảnh: TNL