Dấu ấn trong lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KienlongBank

Ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT KienlongBank, gây ấn tượng với màn trình diễn ca khúc "Kết nối" cùng ca sĩ Bùi Công Nam trong đêm gala kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng.

Sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập KienlongBank diễn ra tối 26/10, với chủ đề "30 năm - Kết nối giá trị" quy tụ hàng nghìn cán bộ nhân viên và khách mời trên khắp cả nước.

Giữa không gian ngập tràn ánh sáng laser, hologram 3D và hình ảnh dòng chảy dữ liệu, ông Trần Ngọc Minh gây chú ý khi vừa nhảy vừa hát, bay lên không trung để song ca cùng ca sĩ Bùi Công Nam ca khúc "Kết nối". Đây là tác phẩm được sáng tác riêng cho cột mốc 30 năm của KienlongBank, mang thông điệp về sự gắn kết và khát vọng đổi mới. Tiết mục biểu diễn kết đã tạo điểm nhấn đặc biệt, nhận được sự cổ vũ từ hàng nghìn khán giả.

Chủ tịch KienlongBank vừa nhảy vừa hát trong lễ kỷ niệm 30 năm. Ảnh: KienlongBank

Với giai điệu hiện đại và ca từ như "Nơi con tim rộn rã đam mê, góp sức vươn mình, một chữ S trong lòng ta...", ca khúc được xem như bản tuyên ngôn bằng âm nhạc cho hành trình phát triển của KienlongBank: từ khởi đầu gian khó đến một ngân hàng hiện đại, gắn kết với cộng đồng và hướng tới tương lai số hóa.

Chia sẻ sau tiết mục, Chủ tịch Trần Ngọc Minh cho biết việc bay giữa không trung để hát là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là hình ảnh biểu trưng cho tinh thần KienlongBank hôm nay: dám bứt phá, sẵn sàng vươn xa, vượt giới hạn.

"Bài hát là thông điệp, tâm huyết mà tôi muốn gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên KienlongBank. Tôi tin rằng bài hát sẽ lan tỏa sâu rộng, chạm vào cảm xúc của các KienlongBanker, đồng thời lan tỏa tinh thần học hỏi, đổi mới và khát vọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn với mọi người", ông Minh chia sẻ.

Cán bộ nhân viên ngân hàng chụp hình lưu niệm. Ảnh: Kienlongbank

Ca sĩ Bùi Công Nam cho biết, khi nhận lời thực hiện dự án này, anh cảm thấy hứng thú bởi KienlongBank mang màu sắc khác biệt: hiện đại, đổi mới và nhiều cảm xúc. Theo anh, "một chữ S" trong ca khúc không chỉ gợi nhắc đến thương hiệu mà còn là biểu tượng cho hành trình bền bỉ của KienlongBank trong việc góp phần xây dựng một Việt Nam hạnh phúc hơn.

Theo ban tổ chức, ông Minh là người đề xuất ý tưởng và trực tiếp đồng hành cùng Bùi Công Nam trong quá trình sáng tác, giúp ca khúc thể hiện trọn vẹn tinh thần "kết nối". Ngay sau đêm gala, hình ảnh ông Minh "bay giữa vũ trụ công nghệ" đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. MV chính thức của "Kết nối" dự kiến sẽ ra mắt trên các nền tảng số trong thời gian tới.

Chủ tịch KienlongBank song ca cùng Bùi Công Nam Chủ tịch Trần Ngọc Minh song ca cùng ca sĩ Bùi Công Nam. Video: KienlongBank Chủ tịch Trần Ngọc Minh sinh năm 1984, là một trong những gương mặt lãnh đạo trẻ của ngành ngân hàng Việt Nam. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm điều hành, quản lý tại nhiều ngân hàng và tập đoàn lớn trong nước. Trong vai trò Chủ tịch HĐQT, ông đồng hành cùng tập thể KienlongBank trong quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi toàn diện, góp phần tạo nên bước bứt phá rõ nét của ngân hàng trong 5 năm gần đây.

Máy STM của KienlongBank. Ảnh: KienlongBank

Dưới sự điều hành của ban lãnh đạo mới, KienlongBank đạt bước tiến ấn tượng: tổng tài sản gần 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận liên tục tăng trưởng, thu nhập bình quân của nhân viên tăng 66% chỉ trong 5 năm. Ngân hàng cũng ghi dấu với hành trình chuyển đổi số toàn diện, với hơn 98% giao dịch hiện được thực hiện qua kênh số.

Các sản phẩm công nghệ "Made in Vietnam" như KienlongBank Plus, hệ thống STM, nền tảng MyShop - Paybox, AI Teller và Kiloba AI đã giúp ngân hàng trở thành một trong những đơn vị tiên phong của thế hệ ngân hàng số, phục vụ 24/7 và mang đến trải nghiệm hiện đại, tiện ích, cá nhân hóa cho hàng triệu khách hàng.

Minh Ngọc