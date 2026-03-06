Dấu ấn trong chiến dịch Tết 2026 Sabeco

Chiến dịch Tết 2026 của Sabeco trao hơn 6.700 phần quà, tổ chức chuỗi sự kiện đón Tết ba miền, tái hiện văn hóa đặc trưng từng địa phương.

"Chung vị Tết Việt - gắn kết muôn miền" diễn ra từ ngày 10/1 đến ngày 8/2, đi qua 17 tỉnh, thành, với hoạt động gắn kết cộng đồng trên mạng xã hội, chuỗi hoạt động tái hiện Tết truyền thống và chương trình trao quà Tết.

Lan tỏa không khí Tết ba miền

Ở các địa phương, không gian Tết được dựng theo đặc trưng từng vùng. Người dân khu vực Bắc Trung Bộ tham gia gói bánh chưng, hát dân ca ví dặm. Ở Nam Trung Bộ, người dân tham gia gói bánh chưng, xem múa bài chòi. Không gian sự kiện được trang trí bằng sắc đỏ và vàng chủ đạo, tái hiện hình ảnh chợ quê với quầy hàng bánh chưng, dưa hành, câu đối và cành đào.

Người dân địa phương tham gia hoạt động gói bánh chưng, gắn kết cộng đồng tại sự kiện. Ảnh: Sabeco

Không khí sự kiện tại các điểm tổ chức ở miền Nam mang không khí rộn ràng của chợ hoa xuân cùng bánh tét, mâm cỗ miền quê. Những hoạt động này giúp người dân trải nghiệm sự khác biệt trong văn hóa Tết ba miền, đồng thời gợi lại ký ức ngày Tết cổ truyền.

Sabeco tái hiện hoạt động hát lô tô ngày Tết tại Vĩnh Long. Ảnh: Sabeco

Theo Sabeco, chuỗi sự kiện thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia trực tiếp. Hình ảnh người dân cùng nhau gói bánh, chụp ảnh bên cây nêu hay viết thư pháp đã trở thành điểm nhấn của chiến dịch năm nay.

"Không khí Tết ở đây gợi lại nhiều ký ức cũ, giúp mọi người cảm nhận Tết rõ ràng hơn", anh Nguyễn Hùng, người dân Vĩnh Long, chia sẻ.

Cũng trong chiến dịch Tết, Sabeco triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng thông qua hashtag #ChungViTetViet trên mạng xã hội. Hoạt động là lời kêu gọi đến người dân ba miền chia sẻ khoảnh khắc sum vầy ngày Tết theo cách riêng, tạo nên bức tranh mang thông điệp "Chung vị Tết Việt".

Từ ngày 9/1 đến ngày 25/2, hoạt động thu hút hàng nghìn lượt tham gia từ người dân của 34 tỉnh, thành, tạo nên một bức tranh giàu tình cảm của những giây phút đón Tết đặc trưng của từng vùng miền. Mỗi bài đăng trở thành một mảnh ghép góp phần hoàn thiện bức tranh "Chung vị Tết Việt" đa sắc.

Bức tranh còn tiếp tục lan tỏa tại các sự kiện cộng đồng của Sabeco. Những hình ảnh ghi lại trực tiếp được thêm và trình chiếu, đưa hoạt động trở thành khoảnh khắc kết nối giàu cảm xúc từ mạng xã hội đến đời thực.

Hàng nghìn phần quà được trao

Song song, Sabeco trao hơn 6.700 phần quà, tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng, cho người dân khó khăn, lực lượng biên phòng và các hộ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Các phần quà gồm nhu yếu phẩm và sản phẩm thiết yếu phục vụ Tết tại 17 tỉnh, thành và 10 đồn biên phòng.

Đối với người dân, phần quà gồm gạo, dầu ăn, mì gói, bánh kẹo Tết, được chuẩn bị đồng bộ và vận chuyển đến từng địa phương trước dịp Tết. Tại các đồn biên phòng, chương trình gửi những sản phẩm của Sabeco kèm lời chúc Tết và thiệp chúc mừng từ cán bộ Sabeco, thể hiện sự tri ân lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày đầu năm.

Chị Trần Thị Hoa (Nghệ An) cho biết đây là năm đầu tiên chị nhận được quà từ chương trình. "Nhận quà ngay trước Tết khiến tôi cảm thấy được quan tâm, có thêm động lực để chuẩn bị cho gia đình", chị nói.

Người dân xã Kim Bảng (Nghệ An) nhận quà Tết từ chương trình của Sabeco. Ảnh: Sabeco

Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, chiến dịch "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền" còn giúp Sabeco tạo dấu ấn thương hiệu rõ nét trong mùa Tết. Tổng kết chiến dịch, Sabeco đã đem đến trải nghiệm Tết trọn vẹn cho người ba miền, để ai cũng cảm nhận được thuộc về trong dịp năm mới.

Qua chiến dịch Tết 2026 và tầm nhìn dài hạn tôn vinh văn hóa Việt, Sabeco tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Với "Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền", Sabeco kết nối sắc thái Tết khắp mọi miền, nuôi dưỡng niềm tự hào và tôn vinh giá trị cốt lõi của Tết Việt.

Thái Anh