Dấu ấn trang sức ngọc trai trong show Lê Thanh Hòa

117 thiết kế Thu Đông 2022 là sự kết hợp giữa phong cách phương Đông và Tây. Lê Thanh Hòa mong muốn khi mặc những thiết kế của An, tín đồ thời trang sẽ tìm thấy sự an yên trong thân - tâm - trí. Do đó, anh tiếp tục chọn trang sức ngọc trai Long Beach Pearl làm nổi bật trang phục.