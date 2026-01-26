Dấu ấn Toyota Corolla Cross sau hơn 5 năm tại Việt Nam

Corolla Cross duy trì vị thế SUV đô thị hút khách bậc nhất phân khúc, doanh số hơn 72.000 chiếc trong hơn 5 năm tại Việt Nam.

Kết thúc năm 2025, Corolla Cross sở hữu doanh số 8.708 chiếc, nâng tổng tích lũy lên 72.636 chiếc từ khi mở bán và tiếp tục là một trong 5 mẫu xe chủ lực của Toyota Việt Nam,. Trung bình, mỗi năm có hơn 12.000 xe Corolla Cross được giao đến tay người dùng, góp phần giúp Toyota duy trì vị thế hãng xe nước ngoài bán chạy nhất thị trường, tổng doanh số 71.954 chiếc, không bao gồm Lexus.

Người dùng lái thử Corolla Cross HEV tại một sự kiện. Ảnh: TMV

Ngoài phiên bản động cơ xăng, Corolla Cross HEV là một trong những mẫu Hybrid Electric tiêu biểu của hãng Nhật, với doanh số gần 3.000 chiếc trong tổng 8.389 xe Toyota HEV bán ra thị trường năm 2025. Cùng Innova Cross và Camry, đây là 3 mẫu HEV giúp Toyota áp đảo doanh số so với đối thủ. Một chuyên gia ngành ôtô cho biết, doanh số ổn định của Corolla Cross đến từ việc cân bằng giá trị thương hiệu và nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng, hứa hẹn mẫu xe này sẽ giữ vững vị thế trong năm nay.

Ở phiên bản nâng cấp giữa năm 2024, Toyota Corolla Cross có ngoại hình trẻ trung hơn, trang bị các công nghệ an toàn thuộc gói TSS (Toyota Safety Sense), sử dụng công nghệ Hybrid Electric thế hệ mới và chuyển sang sử dụng pin lithium-ion. Hãng cho biết, đây là loại pin hiện đại, yêu cầu kỹ thuật sản xuất cao, dung lượng và mật độ năng lượng cao hơn thế hệ cũ, trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn hơn, hiệu suất cũng cao hơn. "Nhờ tối ưu hệ thống pin, Corolla Cross HEV cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến 55% so với phiên bản xăng, giúp tối ưu hóa chi phí và giảm phát thải ra môi trường", đại diện hãng nói.

Chủ xe đánh giá cao khả năng vận hành của hệ thống Toyota Hybrid. Ảnh: TMV

Anh Vũ Anh Văn (34 tuổi, Hà Nội) đánh giá cao nền tảng khung gầm TNGA và lựa chọn Corolla Cross bởi lý do này. "Khung gầm tốt mang đến sự ổn định cho thân xe khi di chuyển ở nhiều điều kiện địa hình và tốc độ khác nhau, tầm nhìn tốt hơn, an toàn hơn. Kết hợp các tính năng ADAS hiện đại, đây là mẫu xe trong tầm tài chính và khiến tôi an tâm nhất", anh nói.

Từ 1/1, người dùng mua Corolla Cross (tất cả các phiên bản) sẽ được hưởng chính sách bảo hành đến 10 năm hoặc 185.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Theo hãng, quyền lợi này được đảm bảo khi người dùng duy trì bảo dưỡng đúng khuyến nghị mỗi 6 tháng hoặc 5.000 km, tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc, bao gồm cả xe và pin HEV. Với chính sách này, hãng không giới hạn số lần bảo hành, quyền lợi có thể chuyển nhượng khi bán lại xe, góp phần tăng khả năng thanh khoản. Người dùng đổi pin cũ lấy pin HEV mới sẽ nhận mức giảm giá đến 34%.

Trong tháng này, Toyota tung ưu đãi về lãi suất vay, người dùng bán xe cũ mua Corolla Cross HEV mới tại các đại lý có hoạt động T-Sure toàn quốc. Với một số nhóm người dùng đặc thù, hãng áp dụng vay trả trước từ 0 đồng.

Khi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) của Quốc hội chính thức áp dụng mức mới cho các dòng xe HEV, Toyota Việt Nam cũng áp dụng giá bán mới cho các dòng hybrid, từ ngày 20/1. Cụ thể Yaris Cross HEV giảm 37 triệu, Corolla Cross HEV giảm 40 triệu, Camry HEV TOP giảm 70 triệu và Alphard HEV giảm 200 triệu đồng.

Corolla Cross HEV phiên bản mới tại Việt Nam. Ảnh: TMV

"Mức giá mới kết hợp các khuyến mại, chính sách tài chính linh hoạt của Toyota sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các mẫu xe xanh. Đồng thời, đây sẽ có cơ hội để Toyota bứt phá về doanh số trong năm 2026", đại diện hãng nói.

Quang Anh