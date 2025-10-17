Dấu ấn thương hiệu Lumière tại Ocean Park 1

Hà NộiMasterise Homes phát triển dự án hạng sang Lumière Orient Pearl quy mô 36.000 m2 gồm 4 tòa tháp cao 30 tầng tại Ocean Park 1.

Dự án nằm tại trung tâm thành phố biển hồ, mở ra tầm nhìn về phía hồ Ngọc Trai rộng 24,5 ha và biển hồ nước mặn Crystal Lagoon 6,1 ha. Lumière Orient Pearl thừa hưởng hệ sinh thái thương mại - dịch vụ, giải trí - nghỉ dưỡng sôi động của đại đô thị đã có hơn 60.000 cư dân, kết nối thuận tiện với Ocean City, trung tâm Thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nhờ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ.

Lumière Orient Pearl ra mắt phân khu đầu tiên The Palma tại Ocean Park 1, Hà Nội. Ảnh: Masterise Homes

Công trình gồm 4 tòa tháp cao 30 tầng chia thành hai phân khu với mật độ xây dựng khoảng 18%. Trong đó, phân khu đầu tiên The Palma lấy cảm hứng từ những tán cọ. Hệ 86 tiện ích tại phân khu này và công viên The Foresta compound rộng 1,6 ha ngay bên cạnh mang đến không gian cân bằng yếu tố đô thị và thiên nhiên. Chủ đầu tư bố trí hai tầng hầm đỗ xe ngay tại khuôn viên với hệ thống an ninh hiện đại.

Hệ 86 tiện ích tại The Palma và công viên The Foresta tại dự án. Ảnh: Masterise Homes

Về kiến trúc, hai tòa tháp The Palma ứng dụng triết lý thiết kế Biophilic Design, tối ưu ánh sáng và gió trời. Các căn hộ thuộc dòng Lumière Series được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ sưu tập căn hộ đa dạng với 10 loại hình, từ studio, căn 1 - 3 phòng ngủ, đến duplex và penthouse. Phiên bản giới hạn các căn hộ còn có thang máy và sảnh chờ riêng, hướng đến phong cách sống cá nhân hóa cho chủ nhân.

Căn hộ bàn giao cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Masterise Homes

Lumière Orient Pearl là dự án thứ 7 trong chuỗi thương hiệu Lumière series của Masterise Homes. Dự án hướng đến tầng lớp tinh anh, có nhu cầu cao về không gian sống.

Song Anh