Dấu ấn Techcombank trong huy động khoản vay hợp vốn

Khoản vay hợp vốn 1 tỷ USD được Techcombank huy động thành công cho thấy sự kỳ vọng của các nhà đầu tư với nhà băng này cũng như thị trường Việt Nam.

Khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ USD của Techcombank thời hạn 3-5 năm với sự tham gia của 26 ngân hàng quốc tế là một trong những khoản vay hợp vốn trung - dài hạn có giá trị lớn nhất được một định chế tài chính Việt Nam huy động thành công.

Ban đầu, khoản huy động này được bảo lãnh bởi Standard Chartered và UOB, sau đó có sự tham gia của ANZ, HSBC và SMBC với vai trò là các ngân hàng được chỉ định thu xếp vốn chính, ngân hàng bảo lãnh và ngân hàng dựng số.

"Vay hợp vốn là một thị trường tương đối nhiều thách thức. Do đó, thương vụ này được xem như một tuyên bố về thành công của Việt Nam cũng như Techcombank và thể hiện cảm nhận về khẩu vị nhà đầu tư trong giai đoạn triển vọng kinh tế toàn cầu đầy biến động", ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank cho biết.

Ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank. Ảnh: Techcombank

Đại diện Techcombank cũng chia sẻ cụ thể hai khía cạnh cần xem xét khi bàn về sự thành công của khoản vay này. Thứ nhất, ở góc độ vĩ mô là thị trường Việt Nam, nhiều nhà đầu tư đang cố gắng tiếp cận thị trường này. Lý do là tăng trưởng GDP nửa đầu năm của Việt Nam này đạt 6,4% trong khi lạm phát duy trì ở mức 8-9%, chủ yếu là lạm phát do các yếu tố bên ngoài gây nên do giá dầu và một số mặt hàng khác tăng lên, không phải là lạm phát đến từ bên trong thị trường.

"Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang đổ vào Việt Nam. Thách thức đặt ra ở đây không phải là nhu cầu mà là khả năng đáp ứng các nhu cầu đó, một phần do nguồn cung lao động và một phần do quỹ đất", Lottner nói.

Ông cũng nhận định, nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tại Việt Nam còn lớn và có nhiều kế hoạch xây dựng các khu công nghiệp mới nhưng nguồn cung đang bị hạn chế.

Ở lĩnh vực tài chính, các ngân hàng Việt Nam đã duy trì kết quả kinh doanh khả quan qua đại dịch nhờ sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước và cơ quan hoạch định chính sách, dù các hỗ trợ này đang giảm dần. Tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức ổn định dù có thể tăng nhẹ ở nhóm tái cơ cấu do Covid.

"Việt Nam áp dụng các phương pháp tính nợ xấu chặt chẽ. Nếu khách hàng không có khả năng trả nợ cho một bên thì các bên cho vay khác phải ghi nhận khoản vay của khách hàng đó thành nợ xấu, và một khách hàng sẽ bị coi là có nợ xấu nếu trả chậm dù chỉ một ngày - tuy nhiên về mặt cấu trúc thì không quá đáng lo. Nợ xấu sẽ tăng, nhưng không thể so sánh với giai đoạn 2012-13", ông nói thêm.

Thứ hai, về phía Techcombank. Kết quả kinh doanh khả quan được xem là tiền đề giúp ngân hàng tạo sự tin tưởng từ nhà đầu tư. Theo đó, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng 47,1% so với cùng kỳ năm 2020 lên mức 23.200 tỷ đồng, trở thành một trong những ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam vượt mốc lợi nhuận 1 tỷ USD.

Theo ông Bryan Liew, Giám đốc Điều hành phụ trách thu xếp hợp vốn của Ngân hàng Standard Chartered, Techcombank đã đặt ra tiêu chuẩn cho thị trường cho vay Việt Nam. Việc nhiều ngân hàng tham gia thu xếp các khoản vay với nhiều kỳ hạn khác nhau đã khẳng định niềm tin của thị trường vào loại hình cấp tín dụng này trong triển vọng trung - dài hạn.

Bà Lim Lay Wah, Giám đốc toàn cầu mảng Định chế tài chính của UOB cho rằng Techcombank đang tiên phong trong mảng vay bằng đồng USD với lãi suất qua đêm có đảm bảo.

"Techcombank đạt được những thành tích này một phần nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng được minh chứng bằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép từ 2016 đến 2021 ở mức 50%, và một phần nhờ vị thế tốt trong việc tận dụng các xu hướng số theo cách làm của các ngân hàng hàng đầu khu vực như DBS của Singapore hay Bank Central Asia của Indonesia", ông Lottner nhận định.

Ông Lottner cũng chia sẻ về khát vọng chuyển đổi của Techcombank qua việc đầu tư vào ba trụ cột - dữ liệu, số hóa, nhân tài và thành lập một bộ phận chuyên về dữ liệu và phân tích vào tháng 10/2020.

Vào thời điểm ông Lottner gia nhập Techcombank, nhà băng này có khoảng 400 đến 500 nhân sự trong mảng công nghệ. Ông kỳ vọng đến cuối năm nay, con số này sẽ tăng lên 1.400 người. Techcombank từng không có nhân sự nào chuyên về dữ liệu, và đặt mục tiêu thu hút từ 150 đến 200 nhân sự cho mảng này.

"Ở thời điểm hiện tại, 15% nguồn nhân lực của chúng tôi đang phụ trách các công việc liên quan đến công nghệ và dữ liệu. Tôi nghĩ chúng tôi cần tăng tỷ lệ này lên 20 đến 25% để hiện thực hóa các mục tiêu trong tương lai", ông Lottner cho biết.

Techcombank đã triển khai ứng dụng mới, đã dịch chuyển hầu hết dữ liệu lên đám mây (cloud) cũng như đảm bảo các công cụ/thiết bị đầu cuối (front-end) đã sẵn sàng. Hiện tại, ngân hàng tập trung vào phần mềm trung gian, các điểm chạm kết nối, phương thức chuyển đổi dữ liệu thành am hiểu và tương tác hiệu quả với khách hàng.

Trong bối cảnh rộng hơn, SME là phân khúc có khá nhiều triển vọng. Phân khúc này gồm nhiều khách hàng tiềm năng, song cũng đòi hỏi nhiều nỗ lực để khai thác. "Nếu không có mô hình kinh doanh có khả năng nhân rộng quy mô, thì khó có thể thành công ở phân khúc SME và khách hàng thu nhập khá. Tuy nhiên, tôi tin rằng cuối năm nay, chúng tôi sẽ sẵn sàng tấn công các phân khúc tín dụng mới để tăng tính linh hoạt trong hoạt động kinh doanh", ông Lottner nói.

Techcombank đang đứng trước nhiều thời cơ, nhưng ông Lottner dự đoán áp lực cạnh tranh sẽ ngày càng lớn. Ông lý giải, Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên của UOB khi ngân hàng này đã mua lại mảng kinh doanh tiêu dùng của Citi tại đây. DBS cũng đã đề cập tới việc gia nhập thị trường Việt Nam nhưng chưa có các động thái tích cực như tại thị trường Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc hay Đài Loan. Một số ngân hàng Malaysia cũng đã mở chi nhánh tại Việt Nam, bên cạnh sự hiện diện của các ngân hàng từ Đông Bắc Á theo một số hành lang thương mại, trong đó đáng chú ý là Shinhan của Hàn Quốc và SMBC của Nhật Bản.

Theo đại diện Techcombank, một số ngân hàng còn e ngại tiến vào thị trường Việt Nam do họ chưa nhìn thấy hướng đi rõ ràng cho việc giành được quyền kiểm soát tại thị trường này. Đó cũng có thể là lý do tại sao các quỹ đầu tư như Warburg Pincus và GIC - vốn được biết đến là hai bên rót vốn lớn của Techcombank - chọn cách tiếp cận thị trường này qua các ngân hàng trong nước.

"Tôi dự đoán áp lực cạnh tranh sẽ lớn dần trong tương lai", ông Lottner nhận định.

Phú Hưng