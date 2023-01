Dấu ấn tăng trưởng của TMT Motors trong năm 2022

TMT Motors ghi nhận doanh số bán hơn 5.300 xe trong năm ngoái nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, nhiều phân khúc và chủ động nguồn cung sản xuất.

2022 là năm chứng kiến nhiều khó khăn và thách thức dành cho thị trường xe thương mại Việt Nam. Kể từ Quý II, giá xăng dầu trong nước tăng tới hơn 50%, giá dầu lập đỉnh là 32.375 đồng mỗi lít vào tháng 6/2022. Bên cạnh đó, các ngân hàng siết chặt room tín dụng, lãi suất đạt đỉnh từ Quý II đến nay khiến cho việc vay vốn mua xe tải của chủ đầu tư trở nên hạn chế.

"Đó là những lý do khiến số lượng xe tải tiêu thụ toàn thị trường đạt khoảng 83.000 chiếc, chỉ tăng khoảng 10% so với năm 2021 và thấp hơn mức tăng trưởng 15% của năm 2021 so với 2020", đại diện TMT Motors nói.

Ban lãnh đạo TMT Motors cùng các nhân viên tại nhà máy.

Vượt qua những thách thức của nền kinh tế nhiều biến động, TMT Motors, thương hiệu đã có nhiều năm chuyên sản xuất, lắp ráp, phân phối xe tải đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng. Cụ thể, trong năm ngoái, hãng này đã bán ra 5.355 xe tải các loại, tăng 22% so với năm 2021, tăng gần 70% so với năm 2020. Đây là một trong những số ít thương hiệu có mức tăng trưởng tích cực, nằm trong top thương hiệu kinh doanh xe tải có mức tăng thị phần cao tại Việt Nam trong năm qua.

Đại diện hãng này lý giải, kết quả trên đến từ hệ thống phân phối hơn 50 chi nhánh, đại lý toàn quốc, cùng dải sản phẩm đa dạng: tải thùng, tải ben, đầu kéo... của các thương hiệu Tata, Sinotruk, Dongfeng.

Mẫu xe tải nhẹ của Tata do TMT Motors phân phối.

"Dòng tải ben của TMT Motors khẳng định vị thế hàng đầu với hơn 30% thị phần phân khúc. Mẫu TMT ZB5024D có mức tăng trưởng doanh số 73% so với 2021, được ưa chuộng nhờ tải trọng đáp ứng được nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, hàng hóa với giá bán hợp lý và hiệu quả kinh tế cao", đại diện hãng nói. "Tata Super ACE cũng đạt số xe tiêu thụ tăng 25% so với năm trước nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong thành thị, vận tải linh hoạt và có thể đa dạng hình thức kinh doanh".

Một dòng xe tải được phân phối bởi TMT Motors.

Trong năm 2023, Ban lãnh đạo TMT Motors hứa hẹn sẽ giới thiệu thêm các sản phẩm xe tải mới, nâng cao chất lượng hậu mãi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hiện, hãng đang triển khai các chương trình ưu đãi cho nhiều dòng xe, thông tin chi tiết tại đây.

Tuấn Vũ

Ảnh: TMT Motors.