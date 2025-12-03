Dấu ấn Tai Thong trong xu hướng quà Tết 2026

Tai Thong đầu tư cả hình thức và chất lượng, gìn giữ hương vị Việt kết hợp phong vị quốc tế trong mỗi hộp quà, góp thêm mảnh ghép tinh tế trong xu hướng quà Tết 2026.

Mùa lễ Tết đang cận kề, thị trường tiếp tục ghi nhận sự dịch chuyển trong cách người Việt chọn quà biếu: đề cao tính tinh tế, hàm ý chúc lành và trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn. Xu hướng này cũng bắt nhịp với thế giới. Theo khảo sát thị trường bán lẻ trong dịp lễ Tết của Deloitte (Deloitte Holiday Retail Survey 2025) công bố tháng 10 vừa qua, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm giá trị. Cụ thể, họ tìm kiếm chất lượng, sự tin cậy và những trải nghiệm ý nghĩa từ các thương hiệu họ lựa chọn.

Bộ sưu tập quà Tết Mã Đáo Khai Xuân của Tai Thong. Ảnh: Tai Thong

Tại Việt Nam, những năm gần đây, quà Tết ngày càng có xu hướng "tinh tế, thiết thực, gắn với sức khỏe", chứ không còn nặng phô trương vật chất. Nhiều nhà bán lẻ mùa Tết trước cho biết, giỏ quà Tết kiểu cũ chứa rượu, bánh kẹo, trà, hạt... bán rất chậm; người mua chuyển sang hạt dinh dưỡng, thực phẩm chất lượng cao để làm quà biếu. Doanh nghiệp và cơ quan cũng ưu tiên giỏ quà thiết thực, giá hợp lý, tập trung vào sản phẩm "dùng được thật".

Nghiên cứu của một số đơn vị sản xuất, đóng gói và phân phối nhận thấy người tiêu dùng ngày càng coi trọng những quà Tết có tính cá nhân hóa - bền vững - thực tế. Nhu cầu quà tặng theo hướng "ít nhưng chất", có giá trị sử dụng và ý nghĩa rõ ràng. Những quà Tết phản ánh lối sống, giá trị văn hóa và nhận diện thương hiệu được ưu tiên. Bởi quà Tết không chỉ để trao lộc đầu năm, mà còn gửi gắm tình cảm của người tặng dành cho người nhận.

Ẩm thực tiếp tục là "linh hồn" của quà Tết khi vừa dễ chia sẻ, vừa gợi nhớ đến văn hóa sum vầy. Trong năm 2026, sự kết hợp giữa nguyên liệu Việt và quốc tế được dự đoán nổi bật hơn, tạo nên những set quà mang tính giao thoa hấp dẫn. Bên cạnh hương vị, các món quà Tết năm nay còn kể những câu chuyện văn hóa liên quan đến Tết Bình Ngọ.

Song song đó, yếu tố thiết kế được chú trọng với phong cách tối giản, sang trọng và gợi biểu tượng. Chất liệu bền vững, hộp đa dụng hay khả năng trưng bày tiếp tục được ưa chuộng, trải nghiệm mở hộp trở thành điểm cộng quan trọng vì mang lại cảm xúc đầu tiên cho người nhận.

Trong xu hướng chung đó, bộ sưu tập quà Tết của Tai Thong là một ví dụ tiêu biểu. Bộ sưu tập mang tên Mã Đáo Khai Xuân lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Bính Ngọ - biểu trưng cho khởi đầu hưng thịnh và vận khí hanh thông. Các thiết kế kết hợp giữa mỹ thuật hiện đại và tinh thần Tết Á Đông tạo nên loạt lễ hộp mang ý nghĩa cát tường.

Đại diện Tai Thong miêu tả, hộp Mã Đáo thể hiện tinh thần bứt phá với hình ảnh chú ngựa phi nước đại mang thông điệp khởi đầu thuận lợi. Lễ hộp Phồn Vinh lại hướng tới sự sung túc và an khang, gợi cảm giác ấm áp của một năm mới đủ đầy. Trong khi đó, hộp Khải Hoàn mang tinh thần vinh quang như lời chúc thành công nối tiếp trong hành trình mới. Cuối cùng, Khai Xuân được thiết kế như ánh bình minh đầu năm, biểu trưng cho nguồn năng lượng tích cực đang mở ra phía trước.

Những sản phẩm trong bộ quà Tết của Tai Thong kết hợp giữa ẩm thực Việt và các nước. Ảnh: Tai Thong

Bên cạnh thiết kế, Tai Thong tiếp tục theo đuổi tinh thần "tinh hoa ẩm thực Việt và thế giới" qua các nhóm sản phẩm chủ đạo như bánh dứa Golden Delight, trà Twice và nhiều dòng kẹo đặc sản mùa vụ. Trong bối cảnh thị trường quà tặng Tết ghi nhận xu hướng sính ngoại ngày càng rõ, Tai Thong sáng tạo bằng cách gìn giữ hương vị Việt và kết hợp phong vị quốc tế.

Nhiều năm qua, bánh Trung thu dứa dẻo Tai Thong luôn được khách hàng tin chọn mỗi mùa Trăng. Tết năm nay, bánh dứa Golden Delight tiếp tục xuất hiện như một điểm nhấn vị giác: lớp vỏ mềm thơm, nhân dứa chua ngọt hài hòa tạo nên hương vị khó bỏ qua trong các set quà Tết dành tặng người thân và đối tác. Thương hiệu theo đuổi triết lý "Quà Tết không chỉ để tặng, mà còn là để thưởng thức" nhằm tạo nên trải nghiệm trọn vẹn giữa hương vị, thẩm mỹ và câu chuyện Tết.

Bánh dứa Golden Delight của Tai Thong. Ảnh: Tai Thong

Nhờ đó, Tai Thong trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp suốt các mùa lễ. Hơn 5.000 doanh nghiệp lớn nhỏ đã lựa chọn Tai Thong qua nhiều năm bởi ấn tượng với thiết kế, hương vị, của thương hiệu. Hơn nữa, Tai Thong còn tạo khác biệt bằng hệ thống dịch vụ chuyên biệt cho khách hàng B2B: chiết khấu theo số lượng, quà tặng kèm, thiết kế lời chúc và in ấn logo theo yêu cầu.