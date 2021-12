Dấu ấn tại giải vô địch CLB Golf VOMA

Giải vô địch CLB Golf VOMA mở rộng lần thứ nhất năm 2021 cup Fujifilm khép lại với điểm nhấn tinh thần thể thao hiện đại, giao lưu giữa các golfer tài năng.

VOMA vừa diễn ra tại sân golf Tam Đảo, là sân chơi thể thao, giao lưu gắn kết giữa các hội viên chính thức và khách mời. Sự tham gia của các golfer xuất sắc, giải đấu trở nên hấp dẫn hơn, nhiều giải thưởng giá trị được trao. Bên cạnh đó, một đêm gala dinner sôi động, các màn biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc để lại nhiều ấn tượng cho khách mời.

Trong ngày thi đấu 21/12, không có golfer nào may mắn nhận được những giải thưởng Hole in One giá trị từ CLB và các nhà tài trợ. Golfer Trần Tuấn Anh, với thành tích 82 gậy đoạt cúp vô địch chung cuộc.

Từ trái qua, ông Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam, golfer vô địch Trần Tuấn Anh và ông Chu Đức Tâm - Chủ tịch CLB Golf VOMA. Ảnh: VOMA

Năm 2021 đánh dấu cột mốc ra đời của câu lạc bộ golf VOMA. Kể từ khi được thành lập vào tháng 8/2021, dưới sự dẫn dắt của golfer Chu Đức Tâm, CLB đã phát triển dần dần lớn mạnh, góp phần tích cực trong việc phát triển phong trào golf trong ngành máy văn phòng cũng như trong cả nước.

Thông qua giải đấu, ban điều hành CLB VOMA hy vọng giúp cho các thành viên xây dựng phong trào, xa hơn là nâng cao chuyên môn, kỹ thuật và văn hoá golf.

Ông Chu Đức Tâm, Chủ tịch CLB Golf VOMA chia sẻ: "Tôi rất vui khi tổ chức thành công được giải đấu lần này. Tôi từng có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến nhiều giải đấu cũng như tổ chức các giải lớn nhỏ, do đó tôi hiểu Câu lạc bộ thiếu gì và cần gì. Hy vọng các golfer, công ty cùng các CLB Golf khác sẽ tiếp tục đồng hành cùng các sự kiện của CLB golf VOMA".

Ông Chu Đức Tâm, Chủ tịch CLB Golf VOMA. Ảnh: VOMA

Dù chỉ sinh hoạt phong trào golf nghiệp dư nhưng ông Tâm cho biết CLB vẫn yêu cầu tất cả hội viên khi chơi golf cần thi đấu hết mình, vượt qua những thách thức và hạ dần chỉ số điểm chấp (handicap) qua từng trận. Qua các hoạt động, giải đấu, yếu tố tiên quyết của CLB là xây dựng được những người chơi golf đúng luật, đúng tinh thần thể thao chứ không vì bệnh thành tích. CLB cũng trở thành một phần không thể thiếu với các hội viên, mang lại lợi ích cho sức khoẻ bản thân và góp phần thúc đẩy phong trào golf trong nước.

Các golfer trong ngày tranh tài. Ảnh: VOMA

Sắp tới, VOMA sẽ đưa ra các buổi seminar (hội thảo, nghiên cứu chuyên đề), tập huấn phù hợp, giúp các hội viên bổ sung kỹ năng, tự tin tham gia những giải đấu cấp CLB của Hội Golf Hà Nội cũng như Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA).

Thành Dương