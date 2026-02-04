Dấu ấn tài chính số của Viettel Money năm 2025

Viettel Money cung cấp hơn 350 dịch vụ cho gần 30 triệu người dùng, thúc đẩy tài chính số, chuyển đổi số, được vinh danh tại nhiều giải thưởng trong 2025.

Các tính năng của Viettel Money trải dài từ thanh toán số đến các sản phẩm tài chính như bảo hiểm, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến... Đơn vị không giới hạn người dùng chỉ ở nhóm am hiểu ngân hàng, mà hướng tới cả những ai ít hoặc chưa từng tiếp cận dịch vụ tài chính. Cách tiếp cận này thể hiện qua việc đơn giản hóa sản phẩm, tối ưu giao diện và xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế.

Người dùng sử dụng nền tảng. Ảnh: Viettel Money

Phát triển tài chính số phục vụ nhu cầu dân sinh, an sinh xã hội

Tài chính số ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Với các doanh nghiệp fintech, bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở câu chuyện chuyển tiền, đầu tư... mà làm sao để dịch vụ tài chính số phục vụ nhiều hơn nhu cầu dân sinh.

Bên cạnh kinh doanh, Viettel Money hiện còn tham gia vào nhiều chương trình gắn với chuyển đổi số dịch vụ công và số hóa an sinh xã hội trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng hiện là kênh thanh toán chính thức trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, cũng như giữ vai trò nguồn tiền thanh toán trên các ứng dụng chính quyền điện tử iHanoi, Hue-S... giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính, hay nhận trợ cấp an sinh xã hội. Đơn vị cũng trở thành một trong những ứng dụng tài chính số đầu tiên liên kết với VNeID, để mở rộng kênh thụ hưởng an sinh xã hội cho người Việt.

Khách hàng tham khảo các tính năng của nền tảng. Ảnh: Viettel Money

Trong lĩnh vực giao thông, doanh nghiệp phối hợp ePass hỗ trợ chuyển đổi tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và chuẩn hóa quy trình thu phí không dừng.

Song song đó, Viettel Money liên tục cải tiến trải nghiệm người dùng dựa trên chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. Ứng dụng này triển khai các giải pháp công nghệ như chatbot AI, phân tích dữ liệu và mô hình Customer 360 nhằm hiểu rõ hành vi, nhu cầu của từng nhóm người dùng. Trên cơ sở đó, các dịch vụ được thiết kế và cá nhân hóa theo từng hành trình sử dụng, giúp việc tiếp cận các sản phẩm tài chính số trở nên thuận tiện và thân thiện hơn.

Đơn vị là kênh thanh toán chính thức trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Viettel Money

Vinh danh tại nhiều giải thưởng

Quá trình mở rộng tiếp cận tài chính số và nâng cao trải nghiệm người dùng của Viettel Money được ghi nhận bởi nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Năm qua đánh dấu lần đầu đơn vị được ghi nhận tại hai hạng mục tại Asian Banking and Finance (ABF) Retail Banking Awards (Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ châu Á), gồm Sáng kiến trí tuệ nhân tạo và học máy của năm và Sáng kiến tài chính toàn diện của năm. Cùng năm, công ty cũng nhận giải "New Fintech Product Award" (Sản phẩm fintech mới tiêu biểu) tại ABF Fintech Awards 2025.

Nền tảng nằm trong danh sách các thương hiệu xuất sắc toàn cầu ở hạng mục "Excellence in Monetizing the Network" của giải thưởng Excellence Awards 2025, nhờ chiến lược cải thiện trải nghiệm khách hàng. Ở góc độ công nghệ, đơn vị nhận giải đồng "Technology Breakthrough of the Year" (Đột phá công nghệ của năm). Trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội, Viettel Money đạt giải bạc tại The 2025 International Business Awards (IBA).

Đại diện doanh nghiệp nhận giải Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc tại Better Choice Awards 2025. Ảnh: Viettel Money

Song song giải thưởng quốc tế, ở trong nước, Viettel Money được xướng tên tại nhiều giải thưởng uy tín như: Chuyển đổi số Việt Nam 2025, Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu, Better Choice Awards 2025...

Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả này thể hiện sự cân bằng giữa năng lực công nghệ, hiệu quả triển khai và định hướng phục vụ cộng đồng. Lúc này, vai trò của các nền tảng tài chính số ngày càng rõ nét hơn, đặc biệt trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ phiến. Báo cáo Global Findex 2025 của Ngân hàng Thế giới cho thấy hơn 70% người trưởng thành tại Việt Nam sở hữu tài khoản ngân hàng, trong đó 62% sử dụng thanh toán số, với độ phủ Internet đạt khoảng 80% dân số.

Hoàng Đan