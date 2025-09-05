Dấu ấn sau một năm phát triển của Sun Urban City

Từ vùng đất trống, sau một năm xây dựng, dự án Sun Urban City dần hiện hữu với các tòa căn hộ, trục đại lộ lễ hội, công viên nước Sun World Hà Nam…

Sáng 3/9, sự kiện "Tổng kết chiến dịch bán hàng Sun Urban City - Hành trình rực rỡ" diễn ra tại Ninh Bình, thu hút hơn 1.500 chuyên viên kinh doanh. Với thông điệp "Hành trình rực rỡ", sự kiện điểm lại những kết quả ấn tượng, đánh giá sức hút của dự án trên thị trường bất động sản khu vực, đồng thời, hướng tới việc phát triển một đô thị hiện đại trong tương lai.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Ánh Dương

Đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) cho biết, sau thời gian triển khai với tiến độ thi công nhanh và quyết tâm, Sun Urban City đã dần hiện hữu với các tòa căn hộ Art Residence, dãy townhouse/villa Kim Ngân - Kim Tiền bám trục đại lộ lễ hội.

Hàng loạt công trình tại dự án cũng lần lượt đi vào vận hành như công viên Lễ hội, show nhạc nước đẳng cấp quốc tế, chợ đêm VUI-Fest hay công viên nước Sun World Hà Nam, thu hút hàng vạn lượt khách tham quan. Các công trình không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mới, hiện đại, mà còn ẩn chứa giá trị văn hóa - lịch sử của vùng đất như biểu tượng trống Đọi Tam, cầu Long Kiều...

Nằm tại vị trí liên kết giữa Thủ đô và vùng Bắc Trung Bộ, Sun Urban City thừa hưởng lợi thế giao thông như mạng lưới cao tốc Bắc - Nam, đường vành đai, đường sắt quốc gia... Dự án còn liền kề hệ thống tiện ích cấp vùng như Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, khu đô thị đại học Nam Cao, chuỗi trường học quốc tế, viện nghiên cứu và khu công nghệ cao...

Sun Property vinh danh các đại lý phân phối dự án. Ảnh: Ánh Dương

Nhờ lợi thế vị trí, tiện ích, sản phẩm bất động sản tại Sun Urban City ghi nhận sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư. Cụ thể, vào tháng 10/2024, 93% quỹ hàng đợt một có chủ. Hồi tháng 3 vừa qua, 83% quỹ hàng căn hộ đợt 2 cũng hết sau 2 giờ...

Tại sự kiện, Sun Property cũng giới thiệu mảnh ghép mới tại Sun Urban City mang tên Flora Avenue. Phân khu được định vị là trung tâm dự án với hệ thống giao thông thuận tiện cả nội khu lẫn ngoại khu.

Phối cảnh phân khu Flora Avenue. Ảnh: Sun Property

Về ngoại khu, chủ đầu tư cho biết, Flora Avenue tiếp cận trực tiếp tuyến vành đai 5 vùng Thủ đô, đồng thời được kết nối qua đường gom từ nút giao Phú Thứ, mở ra khả năng liên kết vùng nhanh chóng và thuận tiện đến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Bên trong đại đô thị, Flora Avenue là điểm hội tụ các trục giao thông như tuyến đường 36 m chạy từ nút giao Phú Thứ, đi dọc dự án Bắc Châu Giang tới đường Lê Duẩn. bên cạnh đó là tuyến đường 32 m xuyên tâm, kết nối trực tiếp sang hai đô thị kế cận của quần thể Sun Mega City là Sun River City và Sun Legacy City. Phân khu gồm sản phẩm cao tầng và thấp tầng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân và nhà đầu tư.

Phân khu Flora Avenue được kỳ vọng mang đến chuẩn sống mới cho cư dân Ninh Bình, trở thành điểm sáng trên bản đồ bất động sản khu vực.

Song Anh