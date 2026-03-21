Dấu ấn Phở Đệ Nhất tại giải chạy 80 năm ngành thể thao

Phở Đệ Nhất đồng hành giải chạy 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao, thông qua các hoạt động tiếp năng lượng cho 1.500 vận động viên.

Giải chạy diễn ra sáng 21/3, thu hút 1.500 vận động viên. Giải có ba cự ly 1,5km, 3km và 5km, với đường chạy quanh hồ Hoàn Kiếm. Các cự ly vừa sức, phù hợp để người mọi lứa tuổi tham gia, góp phần phát triển thể thao quần chúng, phong trào chăm sóc sức khỏe.

Gần 1.500 vận động viên đã tham gia Giải chạy Chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam và Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Ảnh: Phở Đệ Nhất

Phở Đệ Nhất là đơn vị đồng hành, mang đến khu vực trải nghiệm như một "trạm tiếp năng lượng". Tại đây, vận động viên và khách tham quan dừng chân sau hành trình, tham gia các hoạt động thư giãn và thưởng thức ẩm thực.

Bên cạnh không gian trải nghiệm, thương hiệu mang đến sản phẩm phở hương vị lõi bò gầu giòn. Lấy cảm hứng từ công thức gia truyền đã làm nên tên tuổi Phở Khôi Hói, sản phẩm tái hiện hương vị đặc trưng theo cách tiện lợi, nhanh gọn. Hàng trăm vận động viên đã trực tiếp thưởng thức, nạp năng lượng sau vạch đích.

Đại diện Acecook Việt Nam chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Phở Đệ Nhất

Anh Bình An, Ba Đình, Hà Nội cho biết việc thưởng thức phở sau chặng vận động giúp cơ thể nạp lại năng lượng, phục hồi cơ. "Phở nóng hổi, vị như quán làm tôi cảm thấy thoải mái hơn sau khi vận động", anh An nói.

Không khí sự kiện thêm phần sôi động với các hoạt động tương tác tại khu vực trải nghiệm của Phở Đệ Nhất. Nếu khu vực photobooth là nơi giúp mọi người lưu lại khoảnh khắc sau đường chạy, thì các mini game như "vượt chướng ngại vật" hay "nhanh tay bắt gậy" lại mang đến những thử thách đòi hỏi sự nhanh nhẹn và phản xạ.

Không khí tại khu vực trải nghiệm. Ảnh: Phở Đệ Nhất

Đại diện Acecook Việt Nam cho biết với thông điệp "Tự hào lan tỏa tinh hoa Phở Việt", Phở Đệ Nhất mong muốn mang đến những bữa ăn tiện lợi, đồng hành những giá trị tích cực trong đời sống. "Việc đồng hành cùng giải chạy hôm nay cũng là cách để chúng tôi cổ vũ một lối sống năng động và lành mạnh trong cộng đồng".

