Dấu ấn phim cách nhiệt ôtô Inmax tại Việt Nam

Inmax ra mắt thị trường năm 2022, từng bước tạo dấu ấn nhờ dòng phim cách nhiệt công nghệ phún xạ kim loại và chính sách phát triển linh hoạt.

Từ khi thành lập thương hiệu năm 2022, dòng phim cách nhiệt Inmax tạo điểm nhấn nhờ công nghệ phún xạ kim loại, tập trung vào chất lượng và chiến lược hậu mãi cho người dùng. Theo doanh nghiệp này, công nghệ phún xạ 12 lớp kim loại giúp xe chống nóng, cản tia UV, hồng ngoại gây hại, không ảnh hưởng đến tầm nhìn của tài xế. Inmax cũng có chính sách bảo hành điện tử 12 năm nhằm thuyết phục người tiêu dùng.

Đại diện Inmax trao thưởng ôtô VinFast VF 3 cho một đại lý phân phối. Ảnh: Inmax

"Phim cách nhiệt Inmax hướng đến mục tiêu trở thành người đồng hành tin cậy của mỗi tài xế Việt trên mọi cung đường", đại diện doanh nghiệp nói. "Chúng tôi chọn cầu thủ Nguyễn Xuân Son làm đại sứ thương hiệu, muốn phản ánh hình ảnh kiên cường, bền bỉ của anh, tương đồng triết lý Inmax đang theo đuổi".

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son (thứ hai từ phải qua), đại sứ thương hiệu và đội ngũ lãnh đạo Inmax tại một sự kiện. Ảnh: Inmax

Ngoài việc xây dựng thương hiệu, Inmax tổ chức các chương trình ưu đãi cho người dùng và hệ thống đại lý. Cụ thể, doanh nghiệp tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng xe VF 3, cùng các phần quà như xe máy Honda AirBlade, iPhone 16 Pro Max triển khai từ 26/12/2024 đến 25/12/2025 với ba đợt trao giải. Giải đặc biệt là chiếc VinFast VF 3 dự kiến sẽ trao ngày 28/12.

Với hệ thống đại lý phân phối, Inmax cũng trao tặng xe VF 3 cho những đại lý xuất sắc trên toàn quốc. Hiện, doanh nghiệp này có hơn 600 đại lý bảo hành, thi công phim cách nhiệt tại Việt Nam, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm để phủ kín phân khúc trên thị trường. Theo Inmax, sản phẩm của hãng được giới chuyên gia đánh giá cao nhờ hài hoà giữa chất lượng và giá trị sử dụng, phù hợp đa dạng dòng xe từ bình dân đến cao cấp.

Chuyên gia Inmax (phải) thử nghiệm khả năng phản xạ nhiệt của phim. Ảnh: Inmax

Ông Nguyễn Văn Ty, đại diện Inmax cho biết doanh nghiệp theo đuổi triết lý "chất lượng làm gốc, dịch vụ làm nền", đặt mục tiêu tiên phong công nghệ phim phản xạ nhiệt tại Đông Nam Á. "Chúng tôi liên tục đổi mới để tối ưu trải nghiệm người dùng, từ chất lượng vật liệu đến trải nghiệm dịch vụ, cam kết mở rộng hợp tác bền vững các garage, trung tâm chăm sóc xe toàn quốc", ông Ty nói.

Quang Anh