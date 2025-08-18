Dấu ấn phát triển xanh Vietcombank

Vietcombank tăng trưởng tín dụng xanh đến gấp 4 lần, phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh và nhiều chương trình an sinh xã hội, định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ra đời từ năm 1963 giữa thời lửa khói, Vietcombank đồng hành, đóng vai trò đối tác phát triển bền vững của nền kinh tế. Những năm gần đây, ngân hàng tập trung phát triển hạ tầng tài chính xanh, phân bổ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch, hạ tầng giao thông bền vững.

Theo công bố, tổng dư nợ tín dụng xanh của Vietcombank đã tăng gấp 4 lần trong giai đoạn 2020-2024, từ hơn 11.700 tỷ đồng lên gần 47.600 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng dư nợ. Trong đó, vốn tài trợ cho năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm 84,7%.

Năm 2024, Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu xanh theo quy định pháp luật trong nước, đồng thời tự nguyện tuân thủ Nguyên tắc Trái phiếu Xanh của Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA). Đây được coi là cột mốc quan trọng khẳng định cam kết minh bạch và phát triển bền vững.

Ngoài ra, nhà băng được Bộ Tài chính tin tưởng giao phục vụ trên 300 dự án vay vốn ODA với tổng trị giá gần 30 tỷ USD. Số tiền trên dành cho các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước như hạ tầng cơ sở, giao thông, y tế, nông nghiệp...

Song song, Vietcombank triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tín dụng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng. Riêng năm 2024, nhà băng thực hiện 14 đợt giảm lãi suất, hỗ trợ gần 110.000 khách hàng với quy mô dư nợ hơn 900.000 tỷ đồng và mức giảm lãi khoảng 6.500 tỷ đồng.

Vietcombank tổ chức hoạt động an sinh xã hội, trọng tâm vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài trợ cho người nghèo. Ảnh: VCB

Trong giai đoạn 2020-2024, số tiền dành cho hoạt động an sinh xã hội của đơn vị là hơn 2.311 tỷ đồng. Trọng tâm vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, tài trợ cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng... Năm 2025, ngân hàng tiếp tục có mặt trong Top 20 doanh nghiệp có chỉ số phát triển bền vững (VNSI) trên thị trường chứng khoán.

"Văn hóa doanh nghiệp hướng tới phát triển bao trùm, đặt con người làm trung tâm, nơi mọi cán bộ có cơ hội phát triển, mọi khách hàng được phục vụ công bằng và những nhóm yếu thế trong xã hội được quan tâm, hỗ trợ", đại diện đơn vị nói.

Ngân hàng xác định phát triển bền vững không chỉ gắn với dịch vụ tài chính mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, ngân hàng đồng hành cùng chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Chương trình do Báo Nhân Dân và Bộ Công an tổ chức.

Với thông điệp "1 tỷ bước xanh - Cùng Việt Nam tiến bước", nhà băng cam kết đóng góp 3 tỷ đồng, đồng thời kêu gọi khách hàng cùng tham gia lan tỏa thông điệp qua các hoạt động đóng góp cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Ngân hàng cũng triển khai gói ưu đãi 2,4 tỷ đồng dành cho khách hàng mới nhằm khuyến khích sự chung tay cộng đồng.

Theo đại diện Vietcombank, chương trình vừa là hành trình vận động vì sức khỏe, vừa là cơ hội kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc. Trên hành trình phát triển mới, đơn vị cho biết tiếp tục kiên định chiến lược "ngân hàng xanh", gắn kết mục tiêu kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Hoài Phương