Dấu ấn phát triển của tập đoàn GFS trên thị trường địa ốc

Thương hiệu "Five Star" nhiều lần đạt giải thưởng danh giá đã nâng tầm nhà phát triển bất động sản GFS trong hành trình kiến tạo cộng đồng văn minh, đáng sống.

Sáng 26/3, tại lễ trao giải "Thương hiệu bất động sản dẫn đầu tại Việt Nam" do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức, Tập đoàn GFS được xướng tên tại 2 hạng mục giải thưởng quan trọng. Hai dự án của tập đoàn đạt giải là Five Star West Lake lọt top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất 2020 và Five Star Garden nằm trong top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất 2020.

Ông Phạm Hải Đăng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn GFS nhận giải thưởng Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất 2020.

Đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu "Five Star" giành các giải thưởng danh giá tại Việt Nam. Trước đó, những "đứa con" của Tập đoàn GFS cũng từng ghi dấu ấn ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn quốc gia.

Năm 2019, dự án Five Star Garden nhận giải Bạc trong giải thưởng "Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ nhất". Giải thưởng được xét chọn dựa trên các tiêu chí đánh giá khắt khe như ý tưởng sáng tạo, đột phá, độc đáo; có tính khoa học và thực tiễn; khai thác tốt địa hình cảnh quan, khí hậu .

Dự án Five Star Garden cũng lọt vào Top 10 dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2019 và giúp Tập đoàn GFS được bình chọn là nhà phát triển bất động sản có khu chung cư được cư dân yêu mến trong cuộc thi "Nơi tôi sống" do Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam và Báo Gia đình mới tổ chức.

Cũng trong năm 2019, trải qua nhiều tháng đề cử với quá trình đánh giá nghiêm ngặt, Five Star West Lake giành chiến thắng ở hạng mục giải thưởng quan trọng "Thiết kế kiến trúc chung cư cao cấp tốt nhất" tại gala chung kết và trao giải thưởng bất động sản Việt Nam (PropertyGuru Vietnam Property Awards - VPA 2019). Năm 2020, dự án Five Star Westlake tiếp tục nằm trong top 15 dự án khu đô thị và nhà ở tiềm năng nhất 2020 do Tạp chí điện tử bất động sản Việt Nam tổ chức.

Five Star West Lake tiếp tục nằm trong Top 10 dự án chung cư cao cấp tốt nhất 2020.

"Những giải thưởng uy tín chính là sự khẳng định cho chất lượng công trình mà Tập đoàn GFS kiến tạo trong suốt thời gian qua. Đây là minh chứng cho quyết định chuyển hướng đầu tư phát triển sang các dự án bất động sản", đại diện doanh nghiệp cho biết.

5 năm trước, ở thời điểm thị trường bất động sản bắt đầu phục hồi, Tập đoàn GFS quyết định chuyển hướng sang phát triển các dự án bất động sản dù đã có tiếng trong giới nghiên cứu khoa học. Không chọn cách khoa trương, tập đoàn này theo đuổi lý tưởng về nơi kiến tạo cuộc sống hạnh phúc. Mỗi dự án đều trải qua nhiều bước kiểm duyệt thận trọng và mang màu sắc riêng biệt.

Trình làng với dự án "đầu tay" Five Star Garden, Tập đoàn GFS được đánh giá cao từ thiết kế thẩm mỹ, chất lượng thi công đến không gian sống xanh. Ngay sau đó, loạt dự án mang thương hiệu Five Star lần lượt ra đời như Five Star Mỹ Đình, Five Star West Lake...

Dự án Five Star Garden liên tiếp hai năm liền lọt Top 10 Dự án nhà ở đại chúng tốt nhất năm 2019 và 2020.

Không chỉ ghi dấu ấn với các dự án chung cư và nhà ở thương mại, năm 2021, Tổ hợp văn phòng Five Star Trường Chinh chính thức đi vào hoạt động. Sở hữu không gian làm việc sáng tạo và tiện nghi với thiết kế văn phòng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về mật độ xây dựng và môi trường xanh, Five Star Trường Chinh đạt chứng chỉ vàng Lotus.

Chia sẻ về câu chuyện "làm bất động sản", ông Phạm Thành Công - Chủ tịch Tập đoàn GFS cho rằng, ngay từ đầu cần xác định kế hoạch đầu tư rõ ràng, không dàn trải, chuẩn bị chu đáo về nhân lực, tài chính để mỗi dự án đều đảm bảo tiến độ, chất lượng với thiết kế thông minh, hài hòa cùng thiên nhiên, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của cư dân.

"Với quyết tâm theo đuổi triết lý kinh doanh 5 sao, thương hiệu bất động sản Five Star cũng như GFS sẽ tiếp tục tạo nên những đột phá trong ngành bất động sản, kiến trúc và xây dựng, tiếp tục kiến tạo những công trình đáng sống, định vị hình ảnh của một nhà phát triển bất động sản có tâm và tầm", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

