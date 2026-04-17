Daikin Air Tower có diện tích 14.000m2,

được định vị là trung tâm Công nghệ và đối tác, hướng tới trở thành

công trình tham chiếu cho ngành HVAC tại Việt Nam.

Daikin Air Tower vận hành từ tháng 9/2025 tại TP HCM. Theo đại diện Daikin, ngoài vai trò trụ sở làm việc, dự án còn được phát triển như một “Living Lab” (phòng thí nghiệm sống), nơi các giải pháp HVAC được vận hành, đo lường và điều chỉnh trong điều kiện thực tế của khí hậu nhiệt đới. Thay vì triển khai riêng lẻ các tiêu chí công trình xanh, đơn vị lựa chọn tiếp cận toàn diện từ khâu thiết kế, thi công đến vận hành. Công trình được xây dựng với mục tiêu trở thành mô hình thử nghiệm cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng không khí trong nhà và cải thiện trải nghiệm người sử dụng.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, nhiều doanh nghiệp đối mặt yêu cầu xanh hóa không gian làm việc. Tuy nhiên, thay vì chỉ áp dụng các tiêu chí trên lý thuyết, Daikin lựa chọn xây dựng một công trình thực tế để kiểm nghiệm mô hình vận hành phù hợp với thị trường Việt Nam. Ông Takashi Mori, Tổng giám đốc Daikin Vietnam, cho biết điểm khác biệt của Daikin Air Tower không nằm ở việc đạt chứng nhận mà ở cách công trình được thiết kế và vận hành như một hệ sinh thái.

Từ cách tiếp cận này, Daikin Air Tower được thiết kế như một hệ thống tích hợp. Các yếu tố kiến trúc, mặt dựng, hệ thống HVAC Hybrid, quản lý năng lượng thông minh và hành vi sử dụng của con người được đồng bộ ngay từ đầu. Theo doanh nghiệp, việc tích hợp đồng bộ giúp công trình vận hành hiệu quả hơn so với mô hình lắp ghép các giải pháp rời rạc. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam, kiểm soát độ ẩm cao là một trong những thách thức lớn của ngành điều hòa không khí. Nếu không xử lý độ ẩm trước khi làm mát, hệ thống có thể tiêu tốn nhiều năng lượng hơn và ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà.

Theo ông Takashi Mori, công nghệ cần thích nghi với môi trường thay vì áp đặt lên môi trường. Tại Việt Nam, việc kiểm soát độ ẩm quanh năm đồng thời đảm bảo tối ưu hóa năng lượng là bài toán quan trọng trong thiết kế hệ thống điều hòa không khí. Daikin Air Tower ứng dụng hệ thống Hybrid HVAC, kết hợp chiller và VRV nhằm phân tách xử lý tải nhiệt trong điều kiện nóng ẩm. Hệ thống này được tích hợp với nền tảng quản lý thông minh để tối ưu theo dữ liệu vận hành thực tế. Theo doanh nghiệp, giải pháp giúp giảm khoảng 29% mức tiêu thụ năng lượng so với mô hình thông thường. Cách tiếp cận tích hợp cho phép công trình đáp ứng các tiêu chí môi trường khắt khe trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Các thông số vận hành được theo dõi liên tục nhằm điều chỉnh tải lạnh, kiểm soát độ ẩm và tối ưu hiệu suất tổng thể của tòa nhà.

Từ đó, Daikin Air Tower được phát triển với định hướng cân bằng giữa hiệu quả năng lượng và sức khỏe người sử dụng. Theo đại diện Daikin, việc đạt đồng thời ba chứng nhận Platinum (WELL, LEED, LOTUS) cho thấy công trình không đánh đổi giữa môi trường và con người. Hệ thống thông gió tại Daikin Air Tower duy trì nồng độ CO2 dưới 1.000 ppm, kết hợp kiểm soát chất lượng môi trường trong nhà. Doanh nghiệp nhận định điều này góp phần nâng cao trải nghiệm làm việc và sức khỏe nhân viên.

Bên cạnh đó, hệ thống HVAC được thiết kế để duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định, hạn chế biến động lớn trong không gian làm việc. Các yếu tố như ánh sáng tự nhiên, tiếng ồn, chất lượng không khí trong nhà cũng được xem là tiêu chí quan trọng trong quá trình vận hành. Theo dự báo của doanh nghiệp, ngành HVAC tại Việt Nam sẽ chuyển dịch từ thiết bị độc lập sang hệ thống không khí thông minh, kết nối IoT, phát thải thấp và lấy con người làm trung tâm. Khi đó, hiệu suất công trình không chỉ được đánh giá theo từng thiết bị mà theo toàn bộ hệ thống vận hành. Các yếu tố như vòng đời năng lượng, khả năng dự báo tải lạnh, kiểm soát độ ẩm và chất lượng không khí trong nhà được kỳ vọng trở thành tiêu chí quan trọng trong thiết kế công trình. Daikin cho rằng những tiêu chí này sẽ ngày càng phổ biến khi yêu cầu về tiết kiệm năng lượng và sức khỏe người sử dụng tăng lên.

Theo ông Takashi Mori, việc lựa chọn Việt Nam để xây dựng trụ sở đạt Triple Platinum đầu tiên mang ý nghĩa chiến lược với Daikin. Khí hậu nóng ẩm, mật độ đô thị cao và yêu cầu tiết kiệm năng lượng ngày càng khắt khe khiến Việt Nam trở thành môi trường kiểm chứng thực tế cho các giải pháp HVAC bền vững. Doanh nghiệp cho rằng nếu một mô hình vận hành hiệu quả tại Việt Nam, khả năng nhân rộng sang các thị trường nhiệt đới khác sẽ khả thi hơn. Từ góc độ chiến lược, Daikin Air Tower được định hướng trở thành Trung tâm Công nghệ và Đối tác. Đây là nơi các chủ đầu tư, kỹ sư và đối tác có thể tham quan, tìm hiểu các giải pháp HVAC đã được kiểm chứng trong điều kiện vận hành thực tế.

Doanh nghiệp kỳ vọng mô hình này góp phần thúc đẩy tiêu chuẩn công trình xanh tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng chia sẻ kinh nghiệm với thị trường. Theo lãnh đạo Daikin, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ mà còn đóng vai trò lan tỏa các giải pháp tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng môi trường làm việc. Ông Takashi Mori nhấn mạnh Daikin không xem Daikin Air Tower là dự án đơn lẻ mà là nền tảng để chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy năng lực chung của thị trường. Theo ông, việc ứng dụng công nghệ trước tiên cho chính doanh nghiệp giúp tạo chuẩn mực thực tế trước khi giới thiệu ra bên ngoài. Từ mô hình này, Daikin đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các đối tác trong ngành xây dựng và vận hành công trình. Doanh nghiệp kỳ vọng những kinh nghiệm thu được từ Daikin Air Tower sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng công trình xanh tại Việt Nam trong giai đoạn tới.