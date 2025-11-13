Dấu ấn Novo Nordisk trong điều trị đái tháo đường

Khởi nguồn từ câu chuyện tình yêu giữa Giáo sư August Krogh và vợ, Novo Nordisk đã viết nên hành trình hơn 100 năm thay đổi cuộc sống người bệnh đái tháo đường toàn cầu.

Mọi hành trình lớn đều bắt đầu từ một trái tim lớn. Với Novo Nordisk, đó là tình yêu giữa Giáo sư August Krogh - nhà khoa học đoạt giải Nobel và vợ ông, Tiến sĩ Marie Krogh, người không may mắc bệnh đái tháo đường trong giai đoạn căn bệnh này vẫn được xem là "án tử".

Giáo sư August Krogh, nhà sáng lập Novo Nordisk và vợ - Tiến sĩ Marie Krogh. Ảnh: Novo Nordisk

Năm 1922, khi biết tin về sự thành công trong nghiên cứu insulin - bước ngoặt trong y học, Giáo sư Krogh đã có chuyến đi đến Canada. Với mong muốn cứu người vợ của mình và nhiều bệnh nhân khác, ông đã xin phép các nhà khoa học Canada mang bí quyết sản xuất insulin về Đan Mạch. Một năm sau, Nordisk Insulinlaboratorium - tiền thân của Novo Nordisk ra đời, mở đầu cho sự thay đổi cuộc sống hàng triệu bệnh nhân trên toàn cầu.

Hơn một thế kỷ qua, tình yêu và nền tảng khoa học ấy tiếp tục nuôi dưỡng mục tiêu "thay đổi để đẩy lùi các bệnh mạn tính nghiêm trọng" của Novo Nordisk.

Novo Nordisk tập trung thế mạnh nghiên cứu và sáng chế các liệu pháp điều trị tiên tiến để đẩy lùi các bệnh mạn tính nghiêm trọng. Ảnh: Novo Nordisk

Trên hành trình phát triển, Novo Nordisk liên tục nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp điều trị mới. Từ phiên bản insulin người đầu tiên giúp bệnh nhân duy trì sự sống, công ty đã phát triển nhiều dạng insulin thế hệ mới cùng các liệu pháp đồng vận thụ thể GLP-1, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Những tiến bộ này không chỉ giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả, đồng thời hướng đến mục tiêu cao hơn là bảo vệ đa cơ quan, giúp người mắc đái tháo đường sống khỏe mạnh, chủ động và hòa nhập với cuộc sống thường ngày.

Có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, Novo Nordisk không chỉ đưa các giải pháp điều trị tiên tiến đến gần hơn với người bệnh, mà còn hợp tác cùng Bộ Y tế, Đại sứ quán Đan Mạch và các hội chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực chăm sóc bệnh đái tháo đường.

Hàng chục nghìn cán bộ y tế đã được tập huấn về quản lý và điều trị bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế, trường học trên cả nước. Song song, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người bệnh và gia đình hiểu rõ cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh cũng được duy trì thường xuyên, đặc biệt vào Ngày Đái tháo đường Thế giới (14/11).

Một hoạt động tập huấn cho cán bộ y tế tại trường học, thành phố Hà Nội. Ảnh: Novo Nordisk

Một trong những sáng kiến nổi bật của Novo Nordisk là chương trình "Thay đổi bệnh đái tháo đường ở trẻ em và trẻ vị thành niên" (Changing Diabetes in Children - CDiC). Tại Việt Nam, chương trình được triển khai từ năm 2023 dưới sự phối hợp của Hội Nhi khoa Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch, hỗ trợ hơn 1.100 trẻ mắc đái tháo đường típ 1, đào tạo gần 4.000 nhân viên y tế và thu hút 23 bệnh viện tham gia.

Một hội thảo nhằm gia tăng hiệu quả trong quản lý đái tháo đường do Novo Nordisk tổ chức. Ảnh: Novo Nordisk

Hướng đến Ngày Đái tháo đường Thế giới 2025 với chủ đề "Đái tháo đường và sức khỏe tại nơi làm việc", Novo Nordisk phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, với sự đồng hành của Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, Sở Y tế và các bệnh viện tại Đà Nẵng tổ chức sự kiện cộng đồng tại công viên APEC, nhằm tư vấn, chia sẻ kiến thức và khuyến khích lối sống lành mạnh.

Song song, một chương trình tư vấn trực tuyến cũng được Novo Nordisk hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện và phát trực tiếp trên kênh Đái Tháo Đường vào ngày 14/11. Bởi lẽ, mục tiêu cuối cùng của mọi nỗ lực điều trị không chỉ là kiểm soát bệnh, mà còn là giúp người bệnh có thể sống một cuộc sống "bình thường" nhất có thể, trong đó bao gồm cả việc duy trì khả năng lao động, học tập và cống hiến tại nơi làm việc.

"Chúng tôi cam kết không chỉ mang đến những đột phá y học mà còn xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp người sống chung với đái tháo đường có thể duy trì sức khỏe, hạnh phúc và năng lực lao động", đại diện Novo Nordisk Việt Nam chia sẻ.

Thế Đan