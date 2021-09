Dấu ấn Novaland sau gần 3 thập kỷ

Khu biệt thự biển phân kỳ The Tropicana - NovaWorld Ho Tram đã hoàn thiện và sẽ bàn giao từ quý IV/2021.

Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Novaland đang đầu tư Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải NovaWorld Ho Tram quy mô 1.000 ha trải dọc cung đường biển từ Lộc An đến Bình Châu. Đến nay, dự án đã giới thiệu ra thị trường 4 phân kỳ: The Tropicana, Wonderland, Habana Island và Morito. Nhiều hạng mục của NovaWorld Ho Tram đã và đang trong giai đoạn hoàn thành, chuẩn bị đi vào hoạt động từ cuối năm 2021. Trong đó, khu biệt thự biển phân kỳ The Tropicana – NovaWorld Ho Tram đã hoàn thiện và sẽ bàn giao từ quý IV/202.

Diện mạo mới của phân kỳ The Tropicana ngày càng hoàn thiện, nhiều hạng mục trò chơi tại khu công viên nước đã được lắp đặt, dự kiến khai trương từ những tháng cuối năm nay.