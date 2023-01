Điểm nhấn trong khu vực trưng bày là sự góp mặt của Civic Type R – mẫu xe đua thể thao được hãng giới thiệu là "đỉnh cao" với thiết kế thể thao, an toàn cùng công nghệ tiên tiến. Civic Type R vừa ra mắt vào tháng 12/2022 phát triển dựa trên bản thường Civic thế hệ thứ 11 nhưng hệ thống treo, phanh, động cơ đều được thay đổi để biến chiếc xe trở thành một phiên bản hiệu suất cao hướng đến những người mê lái. Sự xuất hiện của Civic Type R thu hút sự chú ý của rất nhiều người yêu xe. Những mẫu ôtô khác của Honda Việt Nam đang phân phối bao gồm City, HR-V, Civic, CR-V và Accord cũng được mang đến không gian sự kiện...

Ngày hội Honda Thanks Day là hoạt động lớn nhất dịp cuối năm của Honda Việt Nam. Năm nay, sự kiện chọn đường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội làm điểm đến. Trong hai ngày 31/12 và 1/1, 60.000 lượt người đã cùng hòa mình vào không khí sôi động khi trải nghiệm loạt hoạt động từ triển lãm sản phẩm, trình diễn xe, đua môtô đến các khu vực vui chơi, giải trí, đại nhạc hội với nhiều điểm nhấn.

Vario 160 - dòng xe tay ga mới ra mắt thị trường cũng trình làng tại ngày hội này. Xe mang xu hướng thể thao, mạnh mẽ, thiết kế hầm hố đã chính thức phân phối tại thị trường trong nước sau rất nhiều chờ đợi. Xe được người dùng đánh giá cao nhờ trang bị nhiều tiện ích như bộ lốp lớn và dày, hệ thống đèn LED, định vị ban ngày, mặt đồng hồ màn hình LCD, phanh ABS. Honda cũng cho thấy sự hoàn thiện trong hệ sinh thái sản phẩm khi mang đến sự kiện toàn bộ xe máy, phân khối lớn cùng những sản phẩm động lực như máy cắt cỏ, máy xới đất, máy bơm nước,...

Không đơn thuần là trưng bày, khách tham quan Honda Thanks Day còn trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm. Khách hàng được khám phá khả năng vận hành vốn được coi là bản sắc thương hiệu của các sản phẩm ôtô Honda thông qua hoạt động lái thử xe Feel The Performance. Các bài trải nghiệm được thiết kế dựa theo các địa hình thực tế, đã đưa khách hàng đi qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, khơi nguồn cảm hứng sau vô lăng với sự kết hợp giữa hệ truyền động nhạy bén, thông minh cùng hệ thống lái phản hồi linh hoạt và an toàn.

Với xe máy, khán giả đã trải nghiệm cảm giác lái từ phân khúc xe số, xe ga, xe côn tay đến xe môtô. Các dòng xe 500cc, 650cc cùng những xe dẫn đầu phân khúc như Gold Wing, Africa Twin, Rebel 1100, CBR1000RR-R Fireblade, CB1000R nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng. "Trước khi tham gia hoạt động lái thử, khách hàng đã được đào tạo kĩ năng lái xe an toàn bởi đội ngũ chuyên gia. Các kĩ năng vào cua, kiểm soát ga, phanh để đảm bảo an toàn trong quá trình chạy xe được đội ngũ chuyên gia đào tạo hết sức bài bản", đại diện ban tổ chức chia sẻ.