Dấu ấn Li-Ning ở giải Halong Bay Heritage Marathon 2025

Li-Ning góp mặt với vai trò nhà tài trợ bạch kim và cung cấp trang phục chính thức cho mùa giải thứ 10 của Halong Bay Heritage Marathon 2025.

Theo đại diện hãng, Li-Ning duy trì hợp tác với giải, mục tiêu hướng đến khuyến khích lối sống năng động trong cộng đồng chạy bộ. Năm 2025, thương hiệu hiện diện với vai trò nhà tài trợ trang phục độc quyền của giải.

VĐV xuất phát tại giải Di sản Hạ Long 2025. Ảnh: Li-Ning

Khu trưng bày sản phẩm, không gian check-in và quầy quà tặng của Li-Ning được bố trí tại expo, thu hút hàng nghìn lượt vận động viên tham quan. Toàn bộ thành viên ban tổ chức và hàng nghìn runner sử dụng áo chính thức do Li-Ning thiết kế. Mẫu áo lấy cảm hứng từ màu nước biển và bầu trời vịnh Hạ Long, dùng chất liệu thể thao mỏng nhẹ, thoáng khí, co giãn và kháng khuẩn. Đại diện Li-Ning cho biết trang phục được phát triển nhằm mang lại cảm giác thoải mái cho người chạy trong điều kiện thời tiết ven biển.

Một điểm nhấn khác tại mùa giải năm nay là mẫu giày Feidian 5 Ultra. Sản phẩm của Li-Ning tích hợp tấm carbon T1000, công nghệ JIANG hoàn trả năng lượng nhanh và đế GCU tăng độ bám khi chạy đường dài. Trọng lượng dưới 200 g giúp đôi giày được nhiều vận động viên lựa chọn cho các cự ly tốc độ.

Nhiều VĐV đã sử dụng mẫu giày này, đạt thành tích cao. Trong đó có Hồ Quang Bình, đạt thông số 2 tiếng 32 phút 15 phút ở cự ly full marathon, tốt hơn gần 6 phút so với PR trước đó. Ở cự ly 21km, Lê Thị Hà cũng sử dụng sản phẩm, cải thiện sâu thành tích cá nhân với 1 tiếng 22 phút 18 giây và về nhì chung cuộc nữ.

Feidian 5 Ultra trên chân VĐV Hồ Quang Bình. Ảnh: Halong Bay Heritage Marathon 2025. Ảnh: Li-Ning

Ngoài sự kiện tại Hạ Long, Li-Ning nhiều năm liền tài trợ trang phục cho đội tuyển điền kinh Việt Nam và đồng hành cùng các giải chạy lớn như Tây Hồ Half Marathon, Marathon Quốc tế TP HCM, Vietnam International Half Marathon. Thương hiệu cũng hỗ trợ nhiều câu lạc bộ chạy bộ trên cả nước.

Sau hơn 35 năm hoạt động, Li-Ning xây dựng mạng lưới cửa hàng toàn cầu với danh mục sản phẩm đa dạng. Việc tiếp tục đồng hành Halong Bay Heritage Marathon 2025 được xem là bước mở rộng trong chiến lược gắn kết cộng đồng chạy bộ mà hãng theo đuổi.

Runner và crew sử dụng áo Li-Ning. Ảnh: Li-Ning

Năm nay, Halong Bay Heritage Marathon kỷ niệm 10 năm tổ chức, đồng thời sở hữu Nhãn Thế giới. Chứng nhận của Liên đoàn Điền kinh Thế giới giúp giải xuất hiện trên bản đồ marathon quốc tế, cùng hơn 300 sự kiện đạt chuẩn toàn cầu.

Lan Anh