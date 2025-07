​Dấu ấn kiến trúc Nhật tại dự án The Matrix One Premium

The Matrix One Premium nằm tại cửa ngõ Tây Hà Nội, thiết kế phong cách Nhật Bản với mô hình wellness retreat, chú trọng yếu tố nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hài hòa thiên nhiên.

The Matrix One Premium nằm ngay ngã tư đường Lê Quang Đạo và đường Mễ Trì, cách sân vận động quốc gia Mỹ Đình chưa đầy một km và cách đại lộ Thăng Long khoảng 400 m theo trục đường Lê Quang Đạo. Dự án thuộc dòng sản phẩm Landmark cao cấp nhất do MIK Group phát triển

Dự án gồm hai tòa tháp căn hộ cao 37 tầng và 44 tầng. Bên cạnh chiều cao, The Matrix One Premium còn nổi bật với phong cách thiết kế mang đậm dấu ấn Nhật Bản do Azusa Sekkei - đơn vị tư vấn kiến trúc có gần 80 năm kinh nghiệm tại Nhật thực hiện. Ngôn ngữ thiết kế của Azusa Sekkei hướng đến sự tối giản, bền vững, đề cao trải nghiệm con người và cộng đồng.

Mặt đứng dự án sử dụng các đường nét dọc, tạo sự vững chãi. Ảnh: MIK Group

Là bộ mặt dự án, thiết kế mặt đứng (facade) của công trình sử dụng các đường nét dọc tạo sự mạnh mẽ, đều đặn. Theo đại diện Azusa Sekkei, mặt đứng được kiến tạo theo triết lý "tối giản, sang trọng, bền vững", kết hợp kính và các mảng đặc để tối ưu ánh sáng tự nhiên, cách nhiệt và nâng cao chất lượng không gian bên trong.

MIK Group cho biết, về mặt phong thủy, thiết kế này giúp The Matrix One Premium như dòng vượng khí vươn cao tại khu Tây Hà Nội, từ đó, góp phần bồi đắp tinh thần cho cư dân.

Không gian tiện ích ngoài trời tại The Matrix One Premium. Ảnh: MIK Group

Ngoài yếu tố kỹ thuật, đội ngũ thiết kế còn chú trọng yếu tố cảm xúc khi tạo ra các khoảng xanh đa tầng, vườn thiền, đường dạo bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng.

"Chúng tôi nghiên cứu dòng chảy của gió, ánh sáng và nhu cầu, hoạt động con người nhằm thiết kế nên một nơi không chỉ để sống mà còn để kết nối và chữa lành", đại diện Azusa Sekkei chia sẻ.

Không gian cảnh quan tại The Matrix One Premium được quy hoạch theo mô hình liệu pháp chăm sóc sức khỏe giữa lòng đô thị. Dự án chia thành ba phân khu chức năng gồm quảng trường, khu trung tâm và khu thể chất. Mỗi khu vực mang lại một tầng trải nghiệm khác nhau, từ thiền định, vui chơi trẻ em đến hoạt động thể thao và đường dạo bộ nối liền hai tòa tháp. Hệ thống cây xanh đa dạng đóng vai trò điều hòa không khí và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho cư dân.

Logia mở rộng kết nối thiên nhiên và tầm nhìn công viên. Ảnh: MIK Group

Không gian sống bên trong có thiết kế hướng đến sự tiện nghi và cảm xúc. Logia được mở rộng để tăng kết nối với thiên nhiên; phòng ngủ đón ánh sáng tự nhiên; phòng tắm theo module hiện đại, tối ưu công năng. Các chi tiết nội thất được chăm chút nhằm tạo ra trải nghiệm sinh hoạt vừa tiện ích vừa mang tính thư giãn.

