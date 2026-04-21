Dấu ấn cố đô tại VnExpress Marathon Huế 2026

Diễn ra trong ba ngày 17-19/4, VnExpress Marathon Huế 2026 khởi động trong không gian Expo đậm chất cố đô, đặt tại khu vực Nghênh Lương Đình, bên dòng sông Hương. Ngay từ cổng chào sự kiện, runner, du khách và người dân đã tấp nập đổ về, mở ra hành trình thể thao đan xen cùng văn hóa, di sản và nhịp sống đặc trưng của Huế.
Nhiều runner mặc cổ phục tới nhận vật phẩm, tạo nên một hình ảnh tập thể đậm chất truyền thống trước ngày đua. Trong ảnh là các thành viên nữ của câu lạc bộ Quảng Bình Runner tạo dáng chụp ảnh với áo Nhật Bình.
Nhiều runner, dù đi một mình, cũng chuẩn bị kỹ lưỡng những món đồ truyền thống của Huế như quạt giấy, nón lá để ghi lại kỷ niệm đáng nhớ tại giải.
Ngoài khu vực nhận bib, gian hàng của các nhà tài trợ và đối tác trở thành điểm dừng chân sôi động, thu hút đông đảo runner và du khách tham gia trò chơi, nhận quà.
Các gian hàng năm nay được đầu tư theo hướng gần gũi hơn với tinh thần cố đô. Quà tặng, vật phẩm, đồ lưu niệm được bản địa hóa với những chi tiết gợi nhắc Huế, từ màu sắc, họa tiết đến dấu ấn văn hóa đặc trưng.
Khu Expo năm nay cũng có sự hiện diện của Phó chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang. Ông cho biết mỗi mùa tổ chức giải là cơ hội để thành phố quảng bá những nét đẹp văn hóa, di sản tới runner trong nước và quốc tế. Trong ảnh, vị lãnh đạo cùng đại diện ban tổ chức tham quan các gian hàng tại khu vực sự kiện.
Từ không gian expo đậm chất Huế, dấu ấn cố đô tiếp tục hiện diện trên đường đua, nơi các vận động viên sải bước qua nhiều công trình biểu tượng của thành phố. Dòng người chạy qua Quốc học Huế, công trình gắn với ký ức đô thị và truyền thống hiếu học của vùng đất này.
Kinh thành Huế rực sáng bên đường chạy, trở thành phông nền nổi bật trên hành trình thi đấu của vận động viên. Ở cự ly 21km năm nay, các VĐV được chạy qua cả bốn mặt kinh thành, tạo điểm nhấn đặc sắc nhất đường đua.
Nữ runner diện áo dài cùng nón lá, check-in trước ống kính khi băng qua cầu Trường Tiền, một trong những công trình biểu tượng của Huế bắc qua sông Hương.
Một du khách nước ngoài hóa trang thành chai bia Huda trên đường chạy, tạo ra hình ảnh vui nhộn, gần gũi, đồng thời gợi nhắc một thương hiệu gắn bó lâu năm với miền Trung.
Sau khi về đích, nhiều runner tranh thủ chụp ảnh cùng tấm huy chương hoàn thành như một cách lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Huy chương năm nay mang dáng hình chiếc khánh, tiếp nối mạch cảm hứng văn hóa cố đô ở điểm chạm cuối hành trình.
VnExpress Marathon Huế 2026 không chỉ là nơi tranh tài thể thao mà còn lưu giữ dấu ấn văn hóa xuyên suốt hành trình. Từ khu expo bên sông Hương, hình ảnh runner diện cổ phục, các công trình biểu tượng trên đường chạy đến tấm huy chương dáng khánh, giải đấu đã góp phần quảng bá hình ảnh Huế tới đông đảo VĐV và du khách.
Hải Long
Ảnh: VnExpress Marathon