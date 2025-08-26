Dấu ấn hội thao Dlympic 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam

Sau gần một tháng diễn ra, Hội thao toàn quốc Dlympic 2025 của Dai-ichi Life Việt Nam thu hút hơn 700 vận động viên tham gia, lan tỏa tinh thần sống khỏe và gắn kết cộng đồng.

Dlympic 2025 là một trong những hoạt động tiêu điểm của Chương trình rèn luyện, chăm sóc sức khỏe và hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng "Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025". Theo ban tổ chức, đây là sân chơi rèn luyện sức khỏe, kết hợp giữa văn hóa doanh nghiệp của Dai-ichi Life Việt Nam và tinh thần thể thao Olympic.

Năm nay, Dlympic ghi dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên mở rộng quy mô, gồm: đội ngũ nhân viên, đại lý bảo hiểm, khách hàng và đối tác của Dai-ichi Life Việt Nam. Vòng khu vực của hội thao diễn ra tại 6 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Phú Thọ, Hạ Long, Cần Thơ, Nha Trang và TP HCM, từ ngày 2/8 đến 10/8. Hơn 700 vận động viên tham gia tranh tài ở 4 bộ môn: bóng đá, cầu lông, pickleball và dân vũ.

Sau nhiều vòng tranh tài, những gương mặt xuất sắc đã hội tụ tại vòng chung kết toàn quốc, diễn ra ngày 17/8 tại sân thể thao Tao Đàn (TP HCM). Sự kiện quy tụ gần 300 vận động viên và cổ động viên, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Các màn thi đấu không chỉ phô diễn kỹ năng mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ và niềm vui gắn kết cộng đồng.

Hội thao toàn quốc Dlympic 2025 lan tỏa tinh thần "Khỏe để Kết nối, Khỏe để Vươn cao". Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Tại sự kiện, ông Đặng Hồng Hải, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam cho biết công ty tự hào khi lần đầu tiên mang đến một hội thao toàn quốc quy mô lớn, nơi Khách hàng, đối tác và nhân viên cùng nhau nâng cao sức khỏe và truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh, tích cực và lan tỏa yêu thương.

"Dlympic 2025 không chỉ mang lại thành tích, mà còn là hành trình vượt lên chính mình, thắp sáng ngọn lửa đam mê và lan tỏa sức mạnh kết nối", ông Hải chia sẻ.

Ông Đặng Hồng Hải, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam (thứ 7, từ trái qua) chúc mừng các vận động viên xuất sắc tại Vòng chung kết toàn quốc Hội thao Dlympic 2025. Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Hội thao là một phần trong hành trình "Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025", chương trình khuyến khích rèn luyện thể chất và lan tỏa lối sống tích cực. Hành trình này gắn liền với 5 thử thách - 5 yếu tố hình thành nên sự sống theo triết lý Ngũ đại Nhật Bản: Đất - bền bỉ trong từng bước tiến; Nước - linh hoạt thích nghi; Lửa - nhiệt huyết bùng cháy; Gió - truyền cảm hứng sống khỏe và Vô - yêu thương bản thân, gia đình, cộng đồng và trái đất.

"Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025" vẫn đang diễn ra, khuyến khích cộng đồng duy trì lối sống khỏe mạnh và lan tỏa yêu thương. Ảnh: Dai-ichi Life Việt Nam

Với cách tiếp cận gần gũi, "Dai-ichi Life - Cung Đường Yêu Thương 2025" mùa thứ 5 đã thu hút hàng chục nghìn người tham gia trên cả nước, từ các hoạt động trực tuyến đến sự kiện gắn kết cộng đồng.

Minh Ngọc