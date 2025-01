Dấu ấn hoạt động của Điện lực Miền Nam năm 2024

Điện lực miền Nam tăng 9,41% sản lượng điện, hoàn thành 78 công trình, đồng thời có nhiều kết quả khả quan trong chuyển đổi số, phát triển kinh doanh.

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2024 hôm 15/1, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 251 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Tại đây, đơn vị điểm lại những dấu ấn hoạt động trong năm qua

Năm 2024, EVNSPC ghi dấu ấn với ba mũi nhọn trong hoạt động chuyên môn, công đoàn và công tác Đảng.

Với hoạt động chuyên môn, đơn vị đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đời sống trên địa bàn. Sản lượng điện thương phẩm tổng công ty tăng trưởng 9,41% so với cùng kỳ, đạt 106,1% kế hoạch EVN giao. Trong đó, thành phần công nghiệp, xây dựng một số tỉnh tăng trưởng mạnh như Bình Phước, Long An tăng gần 15%, Tây Ninh tăng trên 14%; các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai tăng 10-12%.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam - Đỗ Đức Hùng tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: ENVSPC

Đơn vị khởi công 58 công trình, hoàn thành 78 công trình lưới điện 110 kV. Trong đó 62 công trình thuộc kế hoạch đăng ký EVN, 13 công trình tồn tại kéo dài và 3 công trình cải tạo; đóng điện 583 công trình lưới điện trung hạ thế.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư năm 2024 là 13.798 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch. EVNSPC cùng EVN hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối theo đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Mảng kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục có sự đổi mới. Theo báo cáo, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,99%; tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử đạt 100%. Đơn vị cũng tiết giảm chi phí trên 1.900 tỷ đồng nhờ các giải pháp chống lãng phí.

Tổng giám đốc EVN - Nguyễn Anh Tuấn tặng cờ thi đua Chính phủ cho Công ty Điện lực Tây Ninh. Ảnh: ENVSPC

Điện lực Miền Nam cũng hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả về kỹ thuật, kinh doanh, tài chính. Tổn thất điện năng đạt 3,72%, thấp hơn 0,01% so với kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ 0,04%. Suất sự cố lưới điện 110 kV giảm 50,56% so với cùng kỳ 2023 và giảm 37,19% so với kế hoạch... Đơn vị nộp ngân sách ước đạt 830 tỷ đồng.

Đơn vị cũng đẩy mạnh chuyển đổi số và được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2024. Ngoài ra, nhiều bộ phận, cơ quan đã được sắp xếp, tái cơ cấu để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, EVNSPC cũng dành nguồn lực thực hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, với tổng số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Trong công tác Đảng, 2024 là năm đầu tiên Đảng bộ EVNSPC hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Đảng ủy EVN. Tổng công ty cho biết đã chủ động hoàn thiện bộ máy tổ chức, kiện toàn nhân sự. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động về đào tạo, giáo dục tư tưởng, tăng hiệu quả tuyên truyền qua nhiều hình thức và ứng dụng nền tảng số.

Với khối công đoàn, đơn vị thường xuyên tổ chức các hội nghị người lao động, chăm lo đời sống nhân viên, tặng quà đoàn viên... Theo đại diện đơn vị, những chính sách liên quan đến người lao động giúp đảm bảo quyền lợi, xây dựng tinh thần cho đội ngũ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN đánh giá cao kết quả hoạt động của EVNSPC. Ông cho rằng đơn vị đã nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, tổng công ty đã hoàn thành được số lượng công trình lớn, đóng điện nhiều công trình đã kéo dài nhiều năm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN phát biểu tại sự kiện. Ảnh: EVNSPC

Ông Anh Tuấn ghi nhận đóng góp của EVNSPC khi tham gia xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. "Mặc dù là đơn vị ở xa nhất nhưng EVNSPC đã không quản ngại đường xa, sự khắc nghiệt của thời tiết, tham gia thi công dự án rất nhiệt tình", lãnh đạo đơn vị đánh giá.

Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, 2025 là năm có nhiều sự kiện lớn tại Việt Nam. Với ENVSPC, đây là năm đánh dấu mốc 50 năm xây dựng, phát triển. Do đó, mục tiêu của đơn vị trong năm là hoàn thành công tác dự báo phụ tải, tiếp tục tinh gọn bộ máy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chuyển đổi số tiếp tục là trọng tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong khi đó, ông Lê Văn Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cho biết đánh giá tích cực từ EVN là động lực để đơn vị đẩy mạnh các hoạt động, hoàn thành mục tiêu năm 2025. "Trọng tâm là các mục tiêu trong 4 tháng đầu năm để mừng kỷ niệm 50 năm phát triển EVNSPC", ông Trang nói.

Hoài Phương