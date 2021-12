Dấu ấn hành trình ‘Cảm ơn vì sự kết nối’ của BEST Express

Chuỗi chương trình tri ân khách hàng, đối tác, nhân viên BEST Express xuyên suốt tháng 12 khép lại thu hút hơn ba triệu lượt quan tâm, mở ra năm 2022 đầy tiềm năng hợp tác.

Chuỗi chương trình tri ân "Cảm ơn vì sự kết nối" dành cho khách hàng, đối tác, nhân viên... đã đồng hành cùng BEST Express trong suốt hai năm qua đã diễn ra thành công với nhiều dấu ấn. Sự đồng hành của hai nghệ sĩ Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm đã góp phần thu hút hàng triệu lượt quan tâm của người xem trên các nền tảng.

Ngày 7/12, bộ đôi nghệ sĩ đã cùng bưu cục BEST Express Thủ Đức ghé thăm, tặng quà cho chủ shop Phượng Văn, mở đầu cho chuỗi hoạt động ý nghĩa xuyên suốt tháng 12 này. Phượng Văn là đối tác lâu năm của bưu cục Thủ Đức từ những ngày đầu mới khai trương. Chủ shop không chỉ trao đổi kinh nghiệm bán hàng mà còn cùng các nghệ sĩ nói về tầm quan trọng của việc chọn đúng nhà vận chuyển uy tín. Nhờ hợp tác cùng BEST Express, shop Phượng Văn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng phí vận chuyển mỗi tháng.

Nghệ sĩ Cát Tường và Lê Dương Bảo Lâm cùng bưu cục BEST Express Thủ Đức thăm và trao quà cho shop Phượng Văn.

Ngày 11/12, trước khi đợt sale 12/12 diễn ra, hai nghệ sĩ đã ghé thăm trung tâm phân loại hàng hóa BEST Express Củ Chi. Đây là mong muốn của nghệ sĩ Cát Tường từ lâu. Chị mong chứng kiến tận mắt công nghệ hiện đại của BEST khi chia chọn hàng hóa, đồng thời giải đáp những thắc mắc về tốc độ phân loại nhanh chóng, hầu như không có sự can thiệp của con người. Họ cũng gửi lời động viên đến nhân viên tại đây, hy vọng mọi người vững tin phục vụ khách hàng trong ngày hội mua sắm lớn cuối năm.

Đến 15/12, Cát Tường và Dương Lâm tiếp tục cùng bưu cục Thủ Đức đến thăm hỏi một khách hàng khác, mới sử dụng dịch vụ của BEST trong vài tháng gần đây. Nhóm khách mời có cơ hội tìm hiểu về chính sách hỗ trợ giao hàng, đóng gói, chăm sóc, lý do khiến các khách hàng gắn bó lâu dài với bưu cục. Ngoài ra, chủ bưu cục cũng chia sẻ về định hướng và những dịch vụ gia tăng sắp tới nhằm tối ưu trải nghiệm của khách hàng.

Cát Tường, Dương Lâm livestream buổi tham quan trung tâm phân loại BEST Express Củ Chi.

Khép lại chuỗi hoạt động livestream, bộ đôi nghệ sĩ dừng chân tại bưu cục BEST Express Quận 9. Đây là đối tác nhượng quyền mới hoạt động hơn một năm với sản lượng đơn luôn trong top 3 khu vực phía Nam. Chủ bưu cục đã tiết lộ về những khó khăn ban đầu, sự hỗ trợ của BEST đã giúp họ vượt trở ngại ra sao... Anh cũng chia sẻ bí quyết xử lý khi xảy ra sự cố, ứng phó khi khách hàng không hài lòng và chăm sóc hậu mãi ra sao.

Xuyên suốt chương trình, BEST Express dành tặng hàng chục thẻ cào điện thoại trong mỗi số phát livestream. Giá trị cao nhất lên đến 500.000 đồng. Thử thách "Chia sẻ hay, rinh ngay quà BEST" cũng nhận hàng nghìn lượt tương tác từ người dùng trên fanpage BEST Express Vietnam. Trong đó, 20 người dùng gửi lời yêu thương được bình chọn nhiều nhất nhận bộ quà tặng giá trị với thiết kế độc quyền.

Đại diện BEST Express trao vàng cho khách hàng có sản lượng đơn cao nhất trong năm qua.

Đơn vị còn mang đến hàng chục voucher mua sắm tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng, tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của họ trên sàn thương mại điện tử Shopee vào ngày 12/12. Bên cạnh đó, BEST còn dành niềm vui bất ngờ cuối năm cho các đối tác, tặng 1 lượng vàng SJC 9999, hàng chục giải thưởng vàng và tiền mặt cùng hàng nghìn thẻ cào tri ân các khách hàng có sản lượng đơn cao trong dịp mua sắm cuối năm 2021.

Ngoài những hoạt động trên, BEST Express còn tiếp nối sứ mệnh hỗ trợ cộng đồng bằng việc trao hàng nghìn hộp sữa, giúp trẻ em khó khăn tại Củ Chi và Bình Phước nâng cao thể chất, an tâm đến trường. Đơn vị tiếp tục hợp tác cùng Quỹ Hy Vọng gấp rút xây dựng và hoàn thành những cây cầu bê tông, giúp tái thiết dân sinh tại các vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

"Chuỗi hoạt động ‘Cảm ơn vì sự kết nối’ là lời tri ân sâu sắc BEST muốn gửi đến khách hàng, đối tác, nhân viên vì đã luôn tin tưởng, đồng hành từ thời điểm khó khăn đến khi thương hiệu phát triển như hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến, phát triển nhiều hơn để sự kết nối này ngày càng bền chặt", đại diện BEST Express chia sẻ.

Thy An

Ảnh: BEST Express