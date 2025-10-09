Dấu ấn hai thập niên hoạt động Trung tâm sự kiện Âu Cơ

Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ đón trung bình 1.000 sự kiện hội nghị, lễ kỷ niệm, gala mỗi năm, liên tục mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu tại Hải Dương.

Thành lập từ năm 2006, Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ - quản lý và điều hành bởi Công ty TNHH Thăng Long - được xem là đơn vị nổi bật trong mô hình trung tâm hội nghị tiệc cưới tại Hải Dương. Sau gần hai thập niên phát triển, trung tâm này liên tục mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thiện dịch vụ để trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, người dân địa phương.

Hiện trung tâm tọa lạc tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương (nay thuộc phường Hải Dương, TP Hải Phòng), với tổng diện tích hơn 18.000 m2, gồm hai khối công trình chính. Grand Palace và Prince Palace.

Khối công trình Grand Palace. Ảnh: Thăng Long

Grand Palace có ba sảnh tiệc với sức chứa lần lượt 1.200, 400 và 150 khách. Prince Palace có hai sảnh 650 và 300 khách. Không gian được thiết kế phù hợp cho nhiều loại hình sự kiện như hội nghị khách hàng, lễ kỷ niệm, gala dinner, hội thảo chuyên đề và tiệc cưới cao cấp.

Theo công bố, mỗi năm, Âu Cơ tổ chức khoảng 1.000-1.200 sự kiện, trong đó có nhiều chương trình của các doanh nghiệp lớn như Ford Việt Nam, Laurelton Diamonds Việt Nam (thuộc tập đoàn LVMH) hay Hyundai Kefico...

Không gian tổ chức sự kiện tại Trung tâm Âu Cơ. Ảnh: Thăng Long

Theo đại diện doanh nghiệp, các công trình tại Âu Cơ được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, chú trọng chi tiết kiến trúc, ánh sáng và âm thanh nhằm mang lại trải nghiệm thị giác và cảm xúc cho khách hàng. Đội ngũ nhân sự của tại đây được đào tạo theo tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn - sự kiện, đảm bảo tính chuyên nghiệp từ khâu chuẩn bị đến vận hành.

Hai cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển là việc ra mắt Grand Palace năm 2016 và Prince Palace năm 2020, đánh dấu bước mở rộng quy mô và hình ảnh kiến trúc đô thị tại địa phương.

Không gian tổ chức tiệc cưới tại trung tâm. Ảnh: Thăng Long

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Thăng Long, triết lý phát triển của Âu Cơ dựa trên ba giá trị cốt lõi "tận tâm, hiếu khách và chuyên nghiệp". Triết lý này là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp đứng vững trong lĩnh vực tổ chức sự kiện tại khu vực Hải Dương và khu vực lân cận trong gần 2 thập niên.

"Trong thời gian tới, Âu Cơ hướng đến ứng dụng công nghệ trong quản trị sự kiện, tối ưu quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng, trở thành điểm hẹn văn hóa và địa chỉ tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn", lãnh đạo công ty Thăng Long cho biết.

Hoài Phương