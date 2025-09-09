Dấu ấn Grand Marina, Saigon trên chặng đường phát triển đô thị TP HCM

Gắn liền với dòng chảy của sông Sài Gòn, Ba Son là một trong những di tích lâu đời và mang ý nghĩa quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn - TP HCM. Khởi nguồn từ năm 1791 dưới thời vua Nguyễn Ánh, xưởng ban đầu có tên là Chu sư (còn gọi là thủy xưởng), được xem là xưởng đóng tàu đầu tiên của Việt Nam, đặt nền móng cho ngành công nghiệp hàng hải trong nước. Năm 1863, Pháp biến nơi đây thành xưởng đóng tàu tên Arsenal de Saigon (còn gọi là xưởng đóng tàu Sài Gòn hay xưởng Ba Son), được đánh giá vào loại hiện đại ở Đông Dương.

Cảng Ba Son chụp từ trên cao gồm xưởng sửa chữa tàu và cụm bến dọc sông Sài Gòn; phía bên kia là Thủ Thiêm còn hoang sơ. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Hơn hai thế kỷ, Ba Son giữ vai trò quan trọng về kinh tế và quốc phòng: từng là thương cảng chiến lược thời thuộc địa, trung tâm công nghiệp quốc phòng miền Nam giai đoạn kháng chiến và sau 1975 là Tổng công ty Ba Son do Quân đội Nhân dân Việt Nam quản lý. Không chỉ gắn với sản xuất công nghiệp, nơi đây còn là một trong những cái nôi của phong trào công nhân đầu thế kỷ 20, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng làm việc và khởi xướng Công hội đỏ. Dấu tích tiêu biểu còn lưu lại là ụ tàu cổ dài 156 m (xây dựng từ năm 1888), được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1993, biểu tượng cho sức lao động và khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ.

Quang cảnh xưởng đóng tàu Ba Son đầu thế kỷ XX. Bên phải là một con tàu được sửa chữa trong ụ nổi năm 1931. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Quá trình hiện đại hóa sau Đổi mới đưa TP HCM vào giai đoạn tăng trưởng theo định hướng toàn cầu hóa, từng bước hình thành một "siêu đô thị". Tiến trình này cũng đánh dấu bước ngoặt khi khu vực Ba Son được định hình không gian ven sông theo hướng đa chức năng. Năm 2016, xưởng Ba Son được di dời về Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu), mở ra quỹ đất trung tâm phục vụ chiến lược phát triển không gian đô thị hiện đại của TP HCM. Theo quy hoạch của thành phố, khu vực Ba Son sẽ trở thành khu đô thị phức hợp ven sông quy mô hơn 25 ha, tích hợp nhà ở cao cấp, thương mại - dịch vụ, công viên ven sông, không gian cộng đồng. Trong đó, hơn 6.000 m2 đất được dành cho việc bảo tồn ụ tàu cổ và các di tích liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sau điều chỉnh địa giới hồi tháng 7 vừa qua, Ba Son thuộc phường Sài Gòn - khu vực được định hướng thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp. Không chỉ là điểm giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và tầm nhìn tương lai, vị trí này còn là mắt xích của mô hình TOD, tận dụng mạng lưới giao thông đa phương thức gồm metro, đường thủy và trục đường bộ ven sông kết nối vùng lõi với phía Đông thành phố. Nhờ đó, từ một xưởng đóng tàu trăm năm tuổi, Ba Son hướng tới hình ảnh quảng trường ven sông hiện đại, hài hòa yếu tố lịch sử trong dòng chảy đô thị.

Một góc trung tâm tài chính của TP HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Masterise Homes

Tọa lạc trên nền đất lịch sử Ba Son, Grand Marina, Saigon là khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott quy mô lớn nhất thế giới. Dự án là thành quả hợp tác chiến lược giữa nhà phát triển bất động sản hàng hiệu Masterise Homes và tập đoàn toàn cầu Marriott International. Với mong muốn kết nối con người cùng chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa Sài Gòn xưa, Masterise Homes và các đối tác quốc tế đã đặt trọng tâm vào việc bảo tồn và tái hiện các giá trị lịch sử của vùng đất Ba Son trong thiết kế kiến trúc của Grand Marina Saigon. Một trong những hạng mục tiêu biểu là công viên Lá Sen - hồ cảnh quan nằm giữa tòa Lake và tòa Sea, tọa lạc ngay vị trí từng là ụ tàu xưa của Ba Son. Đội ngũ chuyên gia của dự án đã phục dựng lại nhiều yếu tố nguyên bản như độ nghiêng tự nhiên của nền đất, góc xéo mũi tàu và bảng tên nguyên thủy "bassin de radoub" (có nghĩa là ụ tàu khô) - nguồn gốc của tên gọi "Ba Son" ngày nay.

Công viên Lá Sen trong khu bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon. Ảnh: Masterise Homes

Sàn gỗ composite quanh hồ lấy cảm từ cấu trúc gỗ cổ điển từng dùng để sửa chữa tàu, trong khi đáy hồ được tạo hình mô phỏng thân tàu lịch sử. Không gian này không chỉ mang chức năng cảnh quan, mà còn là một "bảo tàng" ngoài trời thu nhỏ, tạo điểm nhấn cho du khách đến thăm. Trong khi đó, mặt đứng của các tòa tháp được bố trí hệ đèn LED hình cây gòn - hình ảnh ẩn dụ cho cội nguồn và sự vươn mình của TP HCM. Mỗi căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott tại Grand Marina, Saigon mang đến không gian sống sang trọng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, được phát triển bởi những thương hiệu toàn cầu. Khuôn viên dự án còn có tháp trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina IFC cao 55 tầng nổi, trở thành một trong những tòa nhà biểu tượng của TP HCM hiện nay, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái quảng trường ven sông mới, đáp ứng đầy đủ chức năng sống - làm việc - giải trí.

Dự án Grand Marina, Saigon tọa lạc tại số 1, đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP HCM. Ảnh: Masterise Homes

Grand Marina, Saigon không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở trung tâm mà còn cho thấy cách phát triển không gian ven sông gắn với yếu tố bảo tồn của Masterise Homes. "Việc đưa Ba Son thành khu đô thị đa chức năng đồng thời giữ gìn những yếu tố văn hóa lịch sử góp phần định hình diện mạo siêu đô thị TP HCM - nơi giá trị lịch sử đồng hành cùng nhịp sống hiện đại", đại diện Masterise Homes chia sẻ thêm. Dấu ấn Grand Marina, Saigon trên chặng đường phát triển đô thị TP HCM Video giới thiệu dự án Grand Marina, Saigon. Nguồn: Masterise Homes Bên cạnh vị trí mang lịch sử hơn 230 năm, nhiều cư dân xem Grand Marina Saigon là tài sản để chuyển giao qua nhiều thế hệ. Dự án đáp ứng nhu cầu sống theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời từng căn hộ hàng hiệu còn được xem như "của hồi môn" qua nhiều thế hệ với giá trị tăng trưởng bền vững. "Sự kết hợp giữa phong cách sống hàng hiệu và hệ giá trị bền vững khiến Grand Marina, Saigon trở thành một lựa chọn cho những ai mong muốn xây dựng di sản truyền đời để lại cho những thế hệ tiếp nối như một đặc quyền, trở thành một phần trong hành trình phát triển của TP HCM ", nhà phát triển khẳng định.

Toàn cảnh dự án Grand Marina, Saigon bên sông Sài Gòn. Ảnh: Masterise Homes