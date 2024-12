Dấu ấn giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024 do Bộ Công an chủ trì, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát Thế giới tổ chức, với khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát - Cảnh sát Taekwondo - người bảo vệ công dân toàn cầu". Sự kiện khai mạc hôn 6/12.

Phát biểu tại lễ khai mạc Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá giải đấu là dịp để tôn vinh sự đoàn kết taekwondo trên toàn thế giới; củng cố, nâng cao vị thế của taekwondo cảnh sát tại Việt Nam và của Liên đoàn Taekwondo Cảnh sát thế giới vì sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của người dân..