Dấu ấn giải Bóng đá học đường Hà Nội 2025

Giải đấu thu hút 125 đội bóng đến từ các trường trung học phổ thông tham gia, với 247 trận đấu tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Sáng 21/12, chung kết và lễ bế mạc Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô lần thứ 24, Cúp Number 1 Active, diễn ra tại sân vận động Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Xuân Đỉnh.

Sau 2 tháng tranh tài, hai đội bóng xuất sắc góp mặt ở trận chung kết là THPT Xuân Mai và THPT Tây Hồ. THPT Phạm Văn Đồng và THPT Marie Curie Mỹ Đình tranh tài ở trận đấu giành hạng Ba.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng, kịch tính. Hai đội thi đấu chặt chẽ trong suốt 50 phút chính thức nhưng không có bàn thắng buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, các cầu thủ THPT Xuân Mai đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, giành chiến thắng 3 - 1 để lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho các cầu thủ THPT Xuân Mai. Ảnh: THP

Tại lễ bế mạc, Trung tá Chu Quốc Dũng - Ủy viên Ban tổ chức cho biết mùa giải 2025 là một hành trình đặc biệt, ghi dấu nhiều giá trị tích cực. Giải đấu thu hút 125 đội bóng học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố - quy mô lớn nhất trong lịch sử hơn hai thập kỷ tổ chức. Giải có 247 trận đấu, ghi nhận 532 bàn thắng, đạt trung bình 2,2 bàn mỗi trận.

"Những con số này không chỉ phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải đấu mà còn rõ nét sự tiến bộ về chất lượng chuyên môn, đồng thời cho thấy tinh thần thi đấu cống hiến, trung thực của các cầu thủ học sinh", đại diện ban tổ chức nói.

Trung tá Chu Quốc Dũng - Ủy viên Ban tổ chức phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: THP

Tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng nhãn hàng Number 1 gắn bó cùng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô từ năm 2017. Bên cạnh vai trò nhà tài trợ chính, thương hiệu còn tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ đồng thời, đồng hành cùng ban tổ chức thúc đẩy phát triển phong trào thể thao học đường.

"Chiếc cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng xuất sắc. Với Number 1, tất cả các em học sinh tham gia giải đều là những người thắng chính mình, vượt qua giới hạn để tự tin thể hiện năng lượng, khát vọng và tinh thần tuổi trẻ", chị Vũ Phương Thanh, đại diện nhãn hàng Number 1, chia sẻ.

Thông qua các sân chơi thể thao học đường, Number 1 mong muốn góp phần tạo nên môi trường để học sinh được rèn luyện, trải nghiệm, nuôi dưỡng đam mê và bền bỉ theo đuổi những mục tiêu dài hạn trong học tập cũng như cuộc sống.

Ban tổ chức kỳ vọng, với sự đồng hành của ban tổ chức và các đơn vị tài trợ, đặc biệt là nhãn hàng Number 1, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực.

Chị Vũ Phương Thanh (ngoài cùng bên phải), đại diện nhãn hàng Number 1 động viên các tuyển thủ trong ngày thi đấu cuối cùng. Ảnh: THP

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – An ninh Thủ đô, Cúp Number 1 Active được khởi xướng từ năm 2001 bởi Báo An ninh Thủ đô, phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Giải đấu trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh. Qua mỗi mùa giải, sân chơi này không chỉ góp phần phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ mà còn giúp học sinh rèn luyện thể chất, ý chí, tinh thần kỷ luật và khả năng làm việc tập thể - những nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện.

Hải My