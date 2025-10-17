Dấu ấn Generali Việt Nam tại hội nghị tư vấn tài chính GAEC

Tây Ban NhaGenerali Việt Nam có ba đại diện tham gia hội nghị quốc tể GAEC 2025, đánh dấu bước tiến của đội ngũ tư vấn tài chính Việt Nam, ngày 2/10.

Hội nghị Kinh doanh Tư vấn Tài chính xuất sắc toàn cầu (GAEC) 2025 của Tập đoàn Generali, diễn ra tại Mallorca (Tây Ban Nha), quy tụ những tư vấn tài chính từ hơn 50 thị trường. Đây là sự kiện thường niên nhằm vinh danh các cá nhân đạt thành tích nổi bật về doanh số, chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của khách hàng và đóng góp cho cộng đồng.

Generali Việt Nam có ba tư vấn tài chính tham gia tại hội nghị GAEC 2025 gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng Top 30 Tư vấn tài chính xuất sắc toàn cầu tại GAEC 2025; bà Đoàn Thu Phương đạt danh hiệu COT (Court of the Table); bà Nguyễn Thị Thu Thủy (AO Bà Rịa A1) đạt Tư vấn viên gắn kết (Engaged Agent) đại diện khu vực châu Á.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại diện Việt Nam có dịp giao lưu, học hỏi cùng đồng nghiệp quốc tế, tham gia các hoạt động chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tư vấn tài chính. Đây cũng là dịp để Generali tăng cường kết nối, khai thác thế mạnh mạng lưới đa quốc gia gần 200 năm hình thành và phát triển.

Đội ngũ Tư vấn tài chính Generali từ hơn 50 thị trường tham dự GAEC. Ảnh: Generali

Việc tham dự GAEC 2025 là một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Generali. Đơn vị, đặt con người ở vị trí trọng tâm trong mọi định hướng phát triển, hướng đến xây dựng đội ngũ tư vấn tài chính chuyên nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Tập đoàn chú trọng đào tạo, tạo cơ hội để nhân sự Việt Nam tham gia vào những chương trình tầm khu vực và toàn cầu, trong đó có các sự kiện của MDRT châu Á.

Generali Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Generali - doanh nghiệp bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới có trụ sở tại Italy, hiện hoạt động tại 50 quốc gia, phục vụ hơn 70 triệu khách hàng với 87.000 nhân viên.

Thái Anh