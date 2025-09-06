Dấu ấn game Audition tròn 19 tuổi

Game âm nhạc và thời trang Audition tổ chức sinh nhật 19 năm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM lớn hôm 24/8, chính thức là môn thể thao điện tử.

Năm 2025 đánh dấu sự kiện quan trọng với Audition khi chính thức gia nhập hệ thống Giải vô địch quốc gia thể thao điện tử là bộ môn độc lập. Sự công nhận này giúp củng cố vị thế của Audition trong cộng đồng game, mở ra cơ hội cho người chơi chinh phục đấu trường quốc tế.

Audition thu hút người chơi ở nhiều độ tuổi, ngành nghề. Ảnh: VTC Game

Audition cũng tổ chức lễ kỷ niệm 19 năm hoạt động tại các sự kiện ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Các sự kiện này thu hút hàng nghìn người tham dự, đồng thời họ được nhận các phần quà như: áo jersey bóng chày phiên bản giới hạn Au19, túi tote trong suốt, móc khóa acrylic nhân vật Audition, pad chuột khổ lớn và nhiều giftcode độc quyền chứa đồ "Sinh Nhật Au19" trị giá hàng chục nghìn Vcoin (đơn vị tiền tệ trong game).

Người tham dự nhận phần quà tại sự kiện. Ảnh: VTC Game

Giải đấu sinh nhật Audition 19 là tâm điểm của sự kiện, thu hút những người chơi tranh tài ở các trận đấu hấp dẫn. Đại diện VTC Game cho biết, giải đấu Audition Vietnam Championship sẽ được tổ chức, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế.

"Đây là bước đi quan trọng để khẳng định vị thế của Audition trên bản đồ Esports khu vực, hướng tới các giải đấu quốc tế uy tín", đại diện VTC Game nói.

Các vận động viên Audition thi đấu giao hữu trực tiếp tại sự kiện. Ảnh: VTC Game

Sau chuỗi sự kiện sinh nhật 19 năm, Audition cũng góp mặt tại Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập –Tự do – Hạnh phúc, diễn ra từ ngày 28/8 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Theo VTC Game, "bản sắc xứ Au" là nền tảng xuyên suốt của game, giúp gắn kết đam mê của người chơi trong cộng đồng eSport tại Việt Nam.

Tuấn Vũ